網上騙案︱釣魚詐騙短訊舉報5大排行榜！偽冒萬寧積分即將到期短訊最多、車主小心虛假「易通行」SMS！認清「#」號短訊開頭防中招！

網上騙案愈來愈猖獗，警方指過去四周共接獲 273 宗與釣魚詐騙短訊有關的舉報，即是平均每天9宗，總涉案款項超過 $900 萬港元。當中頭五位被騙徒假扮的對象包括：Mannings、HKeToll、CLP、YUU及CSL。即睇分辨釣魚短訊貼士！

其實，上述五間公司或機構都已經登記「短訊發送人登記制」，只會以「#Mannings」、「#HKeToll」、「#CLP」、「#yuu」或「#CSL」作為發送人名稱向用戶發出短訊，代表該短訊的發送人名稱已經獲認證，並可在通訊局登記冊名單上查核。

另外，非以「 #」開頭的短訊發送人名稱則表示：

1. 可能來自未經通訊局登記認證的機構；或

2. 可能是騙徒冒名發出的釣魚短訊。

第一位︰最多偽冒萬寧釣魚式欺詐短訊

騙徒偽冒萬寧隨機向市民發出釣魚式欺詐短訊（SMS），訛稱客戶積分即將到期，誘使市民點擊連結，登入虛假網站以低廉價格換購禮品，藉此套取信用卡資料。

分辨釣魚短訊的要點：

● 萬寧澄清萬寧發出的短訊以「#」號開頭，短訊發送人名稱為「#Mannings」

● 萬寧澄清不會向顧客發送任何要求提供敏感個人資料或任何財務資訊的訊息，包括SMS、電子郵件或超連結

● 切勿隨意點擊電郵、短訊或網頁內的超連結，登入任何可疑網站或下載附件

● 切勿將個人、信用卡資料、三位元數安全碼（CVC／CVV）及一次性密碼，輸入來歷不明的應用程式或網站

下一頁：第二位︰虛假「易通行」SMS