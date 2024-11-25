  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    傾力救市
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
騙局大拆解
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

25/11/2024

網上騙案︱釣魚詐騙短訊舉報5大排行榜！偽冒萬寧積分即將到期短訊最多、車主小心虛假「易通行」SMS！認清「#」號短訊開頭防中招！

#防騙視伏App #易通行 #隧道 #萬寧 #yuu #防騙視伏器 #釣魚騙案 #運輸署 #釣魚訊息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Photo: CyberDefender 守網者 fb、反詐騙協調中心網頁

　　網上騙案愈來愈猖獗，警方指過去四周共接獲 273 宗與釣魚詐騙短訊有關的舉報，即是平均每天9宗，總涉案款項超過 $900 萬港元。當中頭五位被騙徒假扮的對象包括：Mannings、HKeToll、CLP、YUU及CSL。即睇分辨釣魚短訊貼士！

 

 

　　其實，上述五間公司或機構都已經登記「短訊發送人登記制」，只會以「#Mannings」、「#HKeToll」、「#CLP」、「#yuu」或「#CSL」作為發送人名稱向用戶發出短訊，代表該短訊的發送人名稱已經獲認證，並可在通訊局登記冊名單上查核。

 

　　另外，非以「 #」開頭的短訊發送人名稱則表示：

 

1. 可能來自未經通訊局登記認證的機構；或

2. 可能是騙徒冒名發出的釣魚短訊。

 

第一位︰最多偽冒萬寧釣魚式欺詐短訊

 

　　騙徒偽冒萬寧隨機向市民發出釣魚式欺詐短訊（SMS），訛稱客戶積分即將到期，誘使市民點擊連結，登入虛假網站以低廉價格換購禮品，藉此套取信用卡資料。

 

 

分辨釣魚短訊的要點：

 萬寧澄清萬寧發出的短訊以「#」號開頭，短訊發送人名稱為「#Mannings」

 萬寧澄清不會向顧客發送任何要求提供敏感個人資料或任何財務資訊的訊息，包括SMS、電子郵件或超連結

 切勿隨意點擊電郵、短訊或網頁內的超連結，登入任何可疑網站或下載附件

 切勿將個人、信用卡資料、三位元數安全碼（CVC／CVV）及一次性密碼，輸入來歷不明的應用程式或網站

 

下一頁：第二位︰虛假「易通行」SMS

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#防騙視伏App #易通行 #隧道 #萬寧 #yuu #防騙視伏器 #釣魚騙案 #運輸署 #釣魚訊息
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

基建債券 | 基建債券明開售保底息3.5厘，專家建議抽幾多手...

25/11/2024 15:41

貨幣攻略

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk