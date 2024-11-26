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26/11/2024

優惠著數 | 國泰推出全新儲里數方法！綁定信用卡消費可獲額外獲250里數？毋須再出示QR Code！即睇賺取方法！

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　　不少人喜歡透過使用信用卡消費來儲里數，儲下儲下一張機票就返來了！除了透過碌卡賺取里數外，去國泰合作的餐廳、酒店、商店等消費也是其中一個方法。不過，以往都需要出示國泰會員的QR Code，讓對方掃描才能賺取里數，有時忘記了就可惜了。近日，國泰推出了一個全新的儲里數方法——「連結里賞」計劃。即日起至12月31日，只要將你的信用卡綁定至國泰會員帳號，並於指定合作夥伴消費就可輕鬆賺取里數。而且還可以額外賺取250里數，即睇有咩步驟？

 

 

如何運作？

 

　　首先，登入國泰會員，點入「連結里賞」計劃選擇綁定你的信用卡。最多可以綁定5張信用卡或扣帳卡綁到國泰的會員帳戶中。在成功綁定後，將會收到一封確認電子郵件；或者可以在會員帳戶概覽中的「管理連結卡片」頁面查看最新的連結狀態。最後，在國泰指定合作夥伴付款時，告知合作夥伴希望使用已綁定的信用卡賺里數就可以了，整個過程變得十分便捷。

 

　　與此同時，這個計劃都有迎新獎賞——就是使用已綁定國泰會員帳戶的信用卡，首次去指定合作夥伴消費就可以賺取額外250里數。額外里數將在你消費所賺取的常規里數以外自動存入你的帳戶。

 

 

合作夥伴

 

　　國泰的合作夥伴大部分都是餐廳，包括法國菜餐廳Feuille、新加坡菜Whey、意大利菜Testina、米芝蓮二星粵菜食府營致會館、韓國菜Hansik Goo、咖啡店nodi、台灣火鍋湊湊、呷哺呷哺；甜品Maya Bakery & Bar、The Cakery，以及生活百貨Slowood等店，想賺取額外的250里數，建議先綁定信用卡，不要等到結帳時才申請！因為新綁定的信用卡需要24小時才在系統獲確認。

 

 

查詢：國泰「連結里賞」計劃

 

 

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