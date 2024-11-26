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26/11/2024

KK星期二｜美國擬對多國徵收關稅 對出口相關股影響？｜航空股強勢有幾持續？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　 美國當選總統特朗普表示，將於明年1月20日上任首天簽署行政命令，對從墨西哥、加拿大及進口美國的商品徵收關稅，美國財長提名人貝桑(Scott Bessent)則主張漸進式實施關稅，表示關稅政策屬談判手段，如何衡量關稅對於出口相關股的影響？航運股截至半日逆市向下，當中東方海外(00316)更跌逾2%，行業前景如何判斷？航空股連日強勢，內地擴大免簽國家，長遠利好航空需求增長？航空股之中應如何選擇？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/PmdqMXH8nKw?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:36開始 — 節目開始

 

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