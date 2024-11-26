網上創業攻略 │ 網店成功有何秘訣？3分鐘學會如何提高網店轉換率！

經營網店的你，是否都在煩惱一件事：「怎樣才能為網店帶來更多生意？」要成功推高網店銷售額，其中一個關鍵，在於提升轉換率。今次電商教室就跟大家分享6個提升網店轉換率的秘訣，涵蓋網站設計以至行銷策略，助各位得到更多訂單，衝高營業額！

文章目錄



● 甚麼是轉換率？

● 如何提高網店轉換率？

甚麼是轉換率？

解釋轉換率之前，首先要讓大家認識甚麼是轉換。轉換（Conversion）是行銷界常用術語，根據Google官方定義，只要人觀看廣告，並採取廣告主定義為有價值的動作，譬如訂閱電子報、致電商戶、安裝應用程式等，這就會被視作一次轉換。Google將轉換率定義為「單次廣告互動的平均轉換數，以百分比表示」，計算方法是「轉換次數 ÷ 廣告點擊總數 x 100％」，例如1,000次點擊帶來50次轉換的話，轉換率就是 5%。

除了廣告投放，各位亦可在其他情景，透過轉換率評估行銷成效。針對電商，相信各位最在意的，就是網店轉換率。從漏斗概念來看，網店顧客行為主要包括：瀏覽主頁、搜尋產品、加入購物車、下單、付款，以及交易完成。透過轉換率，各位可計算訪客前往網店後，達成上述事件的概率，譬如：

● 搜尋產品轉換率 ＝ 搜尋產品人數 ÷ 網店訪客人數 x 100％

● 交易完成轉換率 ＝ 交易完成人數 ÷ 網店訪客人數 x 100％

當計算交易完成轉換率後，只要各位將它和平均客單價（Average Order Value，AOV）乘起來，就能得知網店業績。舉例來 說，如最近一個月網店共有10,000位訪客，交易完成轉換率和平均客單價分別為5%和1,000元，那麼該月網店的業績就是：10,000 x 5% x 1,000 = 500,000元。

如何提高網店轉換率？

由此可見，要提升網店業績，各位就要出盡渾身解數，同時提升訪客量、轉換率和平均客單價，三者缺一不可。如對此感到無從入手，各位不妨參考以下6招，提高網店轉換率！

1. 持續優化流量



流量品質與網店業績的關係密切，試想想，如果網店成功吸納大量訪客，但他們大多只看不買，這些流量對提升轉換率並無任何幫助，所以各位需不斷優化流量來源，務求他們到訪網店是為了下單，而非只作初步瀏覽。



針對廣告投放，各位可考慮採取再行銷策略，譬如經掌舖手機應用程式，在Facebook投放動態廣告（Dynamic Ads），讓訪客離開網店後，再次看到他們曾瀏覽過的產品，鼓勵他們完成交易，有助提升網店轉換率。

（圖片來源：Meta）

2. 利用從眾效應



從眾效應又稱「羊群效應」，是指人選擇跟隨他人，採取相同行動和決定，因為當大家都一起承擔風險時，個人的安全感會有所提高。如這套理論應用到消費層面，相信大家都能理解，不少顧客選購產品時，為增加購物信心，都會傾向入手最多人購買的產品。

（圖片來源：Sean Thoman@Unsplash）

作為網店老闆，大家可利用這種心理效應，提升網店轉換率。針對網店頁面設計，各位可在網店展示產品售出數量，甚至以排行榜方式，列出網店熱賣產品，增加潛在顧客下單的機會。各位亦能與多位網紅合作，邀請他們在自己的社交平台分享用後感，透過他們的號召力，吸引他們的粉絲下單。



如行銷資源有限，無意借助網紅吸客，各位也可考慮舉辦團購優惠活動，同樣有助引發從眾效應，繼而推高網店轉換率。如需因此短時間內創建訂單，各位可以善用掌舖「智能銷售助手」，提升經營效率。

3. 製造危機感覺



除了從眾效應，「錯失恐懼」（Fear Of Missing Out，FOMO）亦是有效提升網店轉換率的消費心理學。簡單來說，人會害怕錯過最佳下單時機，譬如限時折扣優惠，繼而令自己感到後悔；各位可以抓緊這種心理狀態，為潛在顧客製造危機感，鼓勵他們盡快下單，從而提升網店轉換率。



針對掌舖用戶，各位可善用以下功能，從「限量」、「限時」、「限身份」3個關鍵因素，為潛在顧客增添下單的迫切性：

4. 善用UGC內容



UGC（User-Generated Content）內容又名「用戶生成內容」，泛指顧客針對品牌而在網絡發布的內容，題材圍繞顧客真實體驗、感受等。Statista去年曾進行一項網購研究，收集過萬個來自56個國家和地區的回應，發現香港有44%受訪者認同，網上顧客的評論對他們非常有幫助。

（圖片來源：Seobility）

由此可見，UGC內容的影響力不容忽視；如各位多加善用，就能發揮口碑行銷作用，增加潛在顧客對品牌的好感。掌舖商戶可透過「自定義頁面」功能，在網店建立專頁，分享顧客真實評價，提升品牌信任度，藉此推高網店轉換率。

5. 降低購物門檻

針對新顧客，要提升網店轉換率，其中一個秘訣就是降低購物門檻。試想像，大家有意光顧新品牌時，有多常抱著「既期待又怕受傷害」的心態？相信這種矛盾的心情，就是沿於購物門檻過高，新顧客擔心入手的產品性價比低，結果多次到訪網店，卻遲遲都沒下單，影響網店轉換率表現。



要降低購物門檻，最直接的做法就是推出小包裝或試用包。另一常見做法，就是向新顧客提供購物折扣；掌舖用戶可在網店推出「首次購買優惠」活動，向沒有任何購物記錄的會員提供優惠，降低新顧客試錯風險，吸引他們下單。當然，各位設定首購優惠時，可新增額外使用要求，譬如需消費滿指定金額，但需注意要求會否訂得太高，變相提高購物門檻，無助提升網店轉換率。

6. 提供流暢體驗



Baymard Institute 曾進行一項調查，了解受訪者為何曾放棄購物，其中常見原因包括：「需註冊網店會員帳號」（26%）、「付款流程過於費時／繁複」（22%）和「網店支援的付款方式不足」（13%）。由此可見，網店轉換率低的原因，可跟網店設計有關。



要改善網店轉換率，各位可從結帳流程入手，譬如支援非會員結帳、容許顧客透過社交媒體帳戶註冊成為會員等，為顧客提供更流暢的購物體驗。各位亦可開通更多快速且安全的收款方式，藉此增加他們完成交易的意欲。針對這部分，掌舖現已支援多款港人常用的電子支付工具，譬如信用卡、PayMe、支付寶、轉數快等，助各位提升網店轉換率。

（圖片來源：Boutir）

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：



FB Messenger ／ WhatsApp ／ Email



服務時間：



● 星期一至五：10:00 – 23:00

● 星期六、日、公眾假期：12:00 – 18:00