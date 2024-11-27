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27/11/2024

退休人士應該想被「綁」？

#退休 #理財 #我要退休 #基建債 #債券 #投資 #理財智慧
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日提到，我的投資心態已隨年變化，又由於我已完成了退休後的收息股組合，到底當我退休後，還會否買股票呢？本來想今次和大家分享看法的。

 

　　但上周政府又推出一批基礎建設債券（下稱基建債），有朋友問我，這適合退休人士認購嗎？因為她覺得，這些債券都是3年期，即是一買就要被綁3年，好像不夠靈活。

 

　　我聽到之後，感到有點不對勁，因此，今日我想先和大家談談這批基建債，以及退休後的「保守」投資，下次再續退休後的「進取」投資。

 

　　債券屬於定息收入的一類投資，在我倡議的「三合一退休投資方案」中，絕對是其中一個部分。只不過，過去我已經多次指出，在香港，優質債券的供應仍然太少，而由政府或半官方機構發行的債券，都屬優質債券，現在政府開始增加供應，絕對是好事，退休人士應該考慮認購。

 

 上周政府推出基礎建設債券，年期3年，保證息率3.5厘。（政府新聞處圖片）

 

　　尚未退休者，或許會感到，債券是長年期的投資工具，一買就要「綁」3年（一直以來，政府或半官方機構發行的零售債券，年期都是3年），實在不夠靈活，因為「年輕」人仍有可能作些進取投資。如果資金一鎖就3年，確實不太方便。

 

　　不過，話得說回頭，其實，目前政府推出的債券，包括iBond、銀債、綠債，或今次的基建債，如果投資者需要套現，其實是可以的，因為除了銀債之外，其他種類的債券都有在港交所上市，投資者可以在二手市場買賣。

 

　　而銀債則可以用原價售回予政府，這樣更好，因為保證不蝕錢。在二手市場沽售債券，始終有機會蝕錢，因為債價會因為利息上升而跌價的！

 

　　明白了這些安排後，其實，無論是退休人士或非退休人士，這些債券都是不錯的選項呢！只不過，每批債券推出時，都會因應當時或未來3年（債券是3年期）的息口趨勢而決定保證息率是多少。

 

　　2023年那批銀債，因為當時的市場利率很高，加上未有減息的預期，所以就定為5厘，這也是歷來政府債券中，保證息率最高的一批；而同年發行的一批綠色債券，息率稍降至4.75厘；今年年中發行的最新一批銀債，息率再降至4厘；而今次基建債，保證息率稍為減至3.5厘。

 

　　雖然利息再減了，但不要忘記，今時美國已經減了兩次息，合共0.75厘，即使預計未來減息的幅度不會太大，但始終現在已經不是高息年代，連續3年保證息率都有3.5厘，其實比起定期存款已經稍為優勝，整體來說仍然是不錯呢！

 

　　我自己不會用「綁」字來形容長線持有債券，我是用「鎖定」相對高息來形容這些動作，因為作為退休人士，最珍貴的不是靈活地尋找投資機會，而是資產能提供相對高但穩定的現金流呢（大前提當然要有足夠的流動資金應付日常開支和突發開支）！

 

　　回說這一批基建債，大部分條款都和前兩年的綠債一樣，只不過，發行額有機會增加。2022年那次，每人只分到四手或最多五手（每手1萬元），而去年那批就稍好，最多分到九手，因此，今次大家認購十手，即10萬元已經差不多了，詳情見附表。

過去兩批綠色債券保證息率和認購反應

發行年份

2022

2023

保證利率

2.5

4.75

有效申請宗數

48.8

32.1

有效認購金額

325.7

300

發行額

150*

150*

超額認購

1.17

1.0

最多獲配手數

5手

9手

每手1萬元，18歲或以上可認購　*最終發行額200億元

  

2024年基礎建設零售債券發售詳情

目標發行額

200億元（最多250億元）

認購日期

26/11 – 06/12（下午2時）

發行日

17/12

上市日

18/12

認購門檻

1萬元（每手計）

年期

3

回報和派息

半年派息一次，息率與通脹掛勾，保證不低於3.5

申請方法

經配售銀行、券商或中央結算公司認購

分配方法

循環派發，如認購額低於150億元，每位合資格者可保證獲配一手

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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