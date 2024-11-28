  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/11/2024

玄學面相︱邊種人做生意要賺到盡？做事穩打穩扎、懂得把握機會有樣睇？從相格與氣場看待客之道！

#玄學 #玄學面相 #生意待客之道
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　朋友本來只是敍述一件草根趣事，卻引發了市井相格的研究。

 

　　話說他要操肌，每天吃六隻雞蛋，為免胸大如艷星，他專門去街市物識無激素的天然蛋，最初在街市前沿找到A檔，價錢當然比普通蛋貴好幾倍，買了三個月，菲傭投訴雞蛋比最初的小了三分一。他於是去問老闆娘，誰料她瞪大眼睛，振振有詞說來貨就是這樣的，並不打算有任何補救行動。

 

　　朋友沒有就此死心，到街市兜了個圈，發現斜對面有個B檔售賣同樣牌子同樣價錢的雞蛋。這個老闆娘少了霸氣，多了爽氣，還有出色的幽默感。朋友買熟了之後，打電話去留蛋，說自己就是那個常來光顧的光頭佬，老闆娘敏捷地回應：

 

　　「哦！富貴哥嘛！得得得，留28隻，只收你100蚊，平啲俾你啦。」

 

　　朋友答：「唔好！呢D係辛苦錢嚟嘅，你照收啦。」

 

　　他們就在這十元八塊上互展豪氣，算是交了心。

 

　　朋友對玄學也有心得，我倆就兩個檔主的相格和氣場作討論，研究在這濕漉漉的街市、在這飛甩雞毛的工作環境下、兩個截然不同的格調。

 

　　A檔主是攻擊型，磁場極富張力：

 

a. 體胖面橫，眼小而鋒利，有時充滿焦慮，腦子像在不停地轉轉轉，看在那裹可以轉出多一點錢來。

b. 鼻頭尖、鼻翼薄，鼻孔露得很厲害，「發爛渣」時鼻孔擴張。

c. 太陽穴可以看到青筋，証明她人很緊張，好多事情都會介意。

 

　　這組合表示性格較固執，認為自己永遠是對的，不會為別人著想，做生意要賺到盡，凡事沒有迴旋餘地，容易起火和失控。

 

　　B檔主則穩打穩扎，但很會捕捉機會，磁場舒展而柔和：

 

a. 體型偏瘦，但眼神平和

b. 做生意常常微笑，沒生意時悠閒地哼歌。

c. 做人極具彈性，當朋友最初問她雞蛋的大小時，她說：

 

　　「無所謂呀，你揀吖，鍾意邊隻揀邊隻。」

 

　　朋友對我說：「咁樣嘅服務態度先係待客之道嘛，D蛋唔平喎！我當然無落手揀，我信佢。原來D蛋真係有大有細，佢揀咗D大嘅俾我，D細嘅佢就平D批俾人，唔會好似A檔主咁賺到盡。阿A檔主當日聽到我同B檔主嘅對話，好震憾咁同幫手講：『哎吔！佢俾個客揀喎。』此後我每次去買蛋，都大搖大擺咁喺佢面前行過，提醒佢失咗個大客。」

 

　　B擋主的服務態度當然優秀，她的EQ尤值得讚賞，竟然根據「十個光頭九個富」的民間信念，轉化成「富貴哥」這名堂，比「光頭佬」體面而性感得多了。

 

　　草根智慧，既亮麗又實際！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #玄學面相 #生意待客之道
更多職場文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

COP29高喊氣候與和平的虛妄

28/11/2024 08:47

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk