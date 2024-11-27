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27/11/2024

梁朝偉獲科大頒發榮譽博士 盤點香港藝人被加許對影壇貢獻 真正高學歷影星港姐最多

#梁朝偉 #劉嘉玲 #博士 #周潤發 #學歷 #影視娛樂 #劉德華 #林青霞 #陳奕迅 #張學友
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Text: wong lin lin

　　香港科技大學早前舉行學位頒授典禮，向四位傑出人士頒發榮譽博士學位，其中一位是影視界的紅人、影帝梁朝偉。以往間中都會有藝人獲得大學頒發的學位，遠自成龍已經在1996年獲得殊榮。部分藝人未必學歷太高，但曾為社會作出貢獻而被加許。而真正高學歷的藝人也相當多，麥明詩、郭藹明、陳法拉、朱千雪等人，她們都曾經參加香港小姐競選。

 

 

　　早前，香港科技大學分別頒發榮譽博士學位給梁朝偉、輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳、2013年諾貝爾化學獎得主邁克爾·萊維特（Michael Levitt）及美國數學家、菲爾茲獎得主大衛·曼福德（David Mumford）。

 

　　梁朝偉是唯一一位演藝界明星，當日除了太太劉嘉玲之外，母親亦罕有現身，見證兒子獲頒授榮譽的一刻。梁朝偉於典禮上，以全英語致辭，分享42年的演藝生涯。每次拍戲前都會認真鑽研角色的他，形容於台上被加許一刻，有如回到學生時代的畢業禮上。他表示無論在演藝事業或生活上，最重要保持新鮮感和謙遜。

 

 

　　以往也有不少大學，向藝人頒發學位榮譽，答謝各人在演藝界作出寶貴的貢獻，而這班藝人在娛樂圈中，都很受歡迎及在業界內有崇高的地位：

 

1.林青霞

 

 

　　2022年香港大學舉行的第207屆頒授典禮，向三名傑出人士頒授名譽博士學位，當中包括著名影星林青霞，獲授名譽社會科學博士。來自台灣的林青霞，1973年拍瓊瑤的電影《窗外》一炮而紅，80年代在香港發展，拍過《笑傲江湖之東方不敗》、《白髮魔女傳》及《重慶森林》等受香港人歡迎的電影作品，1990年已成為金馬奬影后的她，童年時接受私塾教育，畢業於北平醫學院，考大學失敗，隨後被星探發現入行。

 

2.周潤發

 

 

　　周潤發於2021年獲浸會大學頒授榮譽人文博士學位，這次已是他第三次獲得榮譽。早於1999年獲香港演藝學院頒授榮譽院士、2001年再由香港城市大學頒授榮譽文學博士，足以證明他對影視界的貢獻和地位。70年代已經加入無線的他，幼時在南丫島公立小學讀書，搬到巿區生活後，於巿區學校讀書，最後在威靈頓英文中學就讀至中三。為幫補家計，只完成初中課程後開始打工。

 

3.張學友

 

 

　　歌神張學友於2021年獲演藝學院頒授榮譽博士學位，他也獲加許無數，1998年被選為香港十大傑出青年、1999年再被選為世界十大傑出青年，在2015年則得到香港演藝學院頒授榮譽院士。由院士進步去到博士級。他本身只有中學的學歷。中學畢業後開始出社會做事，後來參加十八區業餘歌唱大賽得到冠軍後入娛樂圈工作至今。

 

4.劉德華

 

 

　　劉德華於2017年獲樹仁大學頒授榮譽文學博士學位，早於1999年成為香港十大傑出青年、2000年榮登世界十大傑出青年。因參加不少慈善活動，2008年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。他更是中國殘疾人福利基金會理事、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會副會長，及加拿大紐賓士域藍仕橋大學榮譽博士學位。他在可立中學畢業，會考成績優異，考取1B3D2E的成績，中六時考入無線藝員訓練班，發展至今日成為天王級明星。

 

5.成龍

 

　　成龍早在1996年獲得香港浸會大學授予的榮譽博士學位、2004年再次獲得酒店及旅遊業管理學院榮譽博士學位、2009年接受柬埔寨大學授予他的人類學榮譽博士學位，銜頭甚多的他，於香港島堅道的南華中學小學部小學讀書，因無心向學，且父親調職到澳洲等原因，他小學一年級未讀完就被改送到中國戲劇學院，之後就開始學有關演藝的訓練班。

 

　　近年的藝人，則有較高學歷，多數都有大學畢業，有大部分歌手或演員都有學士、碩士、博士學位，當中亦有很多女藝曾經參加香港小姐競選，果然是美貌與智慧並重，高學歷藝人有：

 

1.郭藹明

 

 

　　57歲郭藹明參加香港小姐入行，是出名的高學歷港姐，她曾經在嘉諾撒聖心書院，後來飛往美國南加州大學機械工程學讀書，1991年以碩士生身分參選，直至嫁給藝人劉青雲後，淡出娛樂圈。

 

2.陳法拉

 

 

　　陳法拉2001年入讀艾文理大學，主修市場行銷和國際商務，成績優異獲得獎學金。2005年在艾文理大學Goizueta商學院獲得工商管理學士學位，在大學期間她參選2002年全美亞裔小姐獲冠軍。加入影視圈後，亦有不斷進修。2014年，陳法拉在紐約著名學府茱莉亞學院修讀4年制戲劇碩士課程，2018年碩士畢業，成為該科學系首位華人畢業生，現時進軍荷里活發展。

 

3.麥明詩

 

 

　　麥明詩在拔萃女書院讀中學，2009年會考的中國及英國語文科考獲最高的5*級、以及8科A級，成為十優狀元。其後獲得英國克羅索恩威靈頓公學取錄，2011年升讀劍橋大學紐納姆學院法律系，2014年畢業取得法律學學士學位二級榮譽。同年在紐約州律師考試並獲好成績，後來做藝人亦沒有放棄其他事業，2018年在紐約州奧爾巴尼法院，經面試及宣誓後獲認可為當地執業律師。

 

4.朱千雪

 

 

　　同樣是香港小姐的朱千雪，2015年修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，於2016年畢業。隨後修讀香港城市大學法律博士學位，2020年完成一年實習便加入香港大律師公會執委張健利律師樓，正式成為旗下執業大律師，主要負責民事及刑事訴訟。

 

5.馮盈盈

 

 

　　馮盈盈中學時就讀石硤尾寶血會上智英文書院，是首屆DSE考生，在英文、通識科均考獲5*，並以最佳五科28分的成績入讀香港大學營養學系。2023年年初重返母校修讀食品產業管理市場營銷碩士，2024年以一級榮譽畢業。

 

 

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