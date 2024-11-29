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29/11/2024

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

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【etnet30周年連環賞】開市Good Morning 睇住賞

賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

 

立即訂閱etnet YouTube Channel，回答埋今期片尾問題有機會贏走Maxcare美天膝健寶（價值HK$2,699，名額2個）！

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 讚好/Like 影片

3. 於表格內回答片中問題並填妥個人資料：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=901

 

今期獎品: Maxcare美天膝健寶（價值HK$2,699，名額2個）


產品由 MTCURE (鎂天健康) 聯合香港中文大學研發，Maxcare提供獨家技術及生產支持，針對腰背﹑肩頸難接觸的痛症部位，具備舒緩酸痛、促進傷口組織修復和消除炎症等功能。



有關產品資訊可瀏覽：maxcare

活動截止日期:
2024年12月12日 (截至晚上11:59)

 

 

 

活動條款及細則：

1. 活動將於2024年11月29日至2024年12月12日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的參加者將獲得Maxcare美天膝健寶（價值HK$2,699，名額2個），參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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