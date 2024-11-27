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27/11/2024

Harry Potter Mahou Dokoro快閃店11月開幕！逾500款日本直送精品 必check霍格華茲特快車／分類帽打卡位、點換香港限定版杯墊？

#Shopping #又一城 #著數優惠 #期間限定店 #HarryPotter #MahouDokoro #etnet生活
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Text: Eunice Chow Photo: Harry Potter Mahou Dokoro

　　各位巫師和麻瓜們準備好掃貨未？Harry Potter - Mahou Dokoro期間限定11 月 29 日於又一城開設期間限定店。店內展示多款以日本哈利波特為靈感的商品，包括魔杖、長袍、首飾、盲盒系列等，超多貨品！Fans更可於霍格華茲特快車、大禮堂及分類帽打卡位影相。

 

Harry Potter Mahou Dokoro期間限定店又一城11月開幕。（photo: Eunice）

 

霍格華茲特快車及分類帽打卡位。（photo: Eunice）

霍格華茲特快車及分類帽打卡位。（photo: Eunice）

 

雖然今次期間限定沒有售賣香港限定版精品，但仍然有好多日本直送產品選擇，而且店舖空間足夠，有更佳購物體驗。（photo: Eunice）

 

Harry Potter Mahou Dokoro期間限定店又一城11月開幕。（photo: Eunice）

 

Harry Potter - Mahou Dokoro限定商品推介

 

1.《哈利波特》學院長袍風格披肩

 

　　靈感來自霍格華茲四個學院的學生長袍，設計成實用的披肩，或可束起作圍巾配搭日常服裝。

 

《哈利波特》學院長袍風格披肩$560/件。

 

《哈利波特》學院長袍風格披肩$560/件。

 

2.《哈利波特》咒語聲控魔杖連座枱展示架套

 

　　靈感來自哈利波特的專屬魔杖，擁有語音辨識功能，只要正確用日文唸出咒語，如 ルーモス（Lumos），エクスペクト・パトローナム（Expecto Patronum）和 アクシオ（Accio），魔杖會相應產生發光和震動等不同效果，非常好玩！

 

《哈利波特》咒語聲控魔杖連座枱展示架套裝$780/套

 

3.《哈利波特》朱古力蛙音樂盒

 

　　外型像真的朱古力盒，可播放兩首《哈利波特》主題音樂及蛙的叫聲，而且朱古力蛙更會彈跳出來，充滿趣味和驚喜。配合《哈利波特》咒語聲控魔杖（另售），可使用特殊的咒語遙控操作，營造出更奇幻的魔法效果。

 

《哈利波特》朱古力蛙音樂盒$680/件 《哈利波特》朱古力蛙音樂盒$680/件

 

3. 主題吊墜項錬

 

　　愛情魔藥小項錬、嘿美小項錬、金探子小項錬、時間轉換器小項錬好精美，為你的造型增添亮點。

 

主題吊墜項錬$200/件（photo: Eunice）

 

4.《哈利波特》系列盲盒

 

　　《哈利波特》盲盒超多款，包括魔法學校及學院刺繡徽章襟針系列、主題圖案別針系列、佛地魔分靈體造型吊飾系列、魔杖造型磁鐵系列、魔法動物系列及蜂蜜公爵趣怪茶匙系列，抽唔抽到心水，睇各位麻瓜運氣！

 

《哈利波特》魔杖造型磁鐵系列共 8 款，本系列的靈感來自主要角色的專屬魔杖造型，魔杖尖端也藏有磁鐵。$90/件

 

《哈利波特》蜂蜜公爵趣怪茶匙系列$65/件 

 

《哈利波特》主題圖案別針系列共 10 款 (其中一款隱藏版)。設計包括霍格華茲徽章、魔法部徽章和黑魔法徽章。$80/件

 

5.  全球限量多比大型玩偶擺設

 

　　多比大型玩偶擺設全球限量只有80個，每個均刻有獨立編號，身高60cm、玩家可調節脖子、肩膀、手肘、手腕攏出各種姿勢。

 

現場欣賞全球限量多比大型玩偶擺設實物，網購價165,000日圓。（photo: Eunice）

 

6. 其他推介

 

寄往霍格華茲的信cushion。（photo: Eunice）

 

粉紅海格生日蛋糕系列。（photo: Eunice）

 

必試怪味糖及朱古力青蛙。（photo: Eunice）

 

公仔都好有受fans歡迎，有不同size。（photo: Eunice）

 

《哈利波特》不同角色公仔。（photo: Eunice）

 

　　為慶祝香港期間限定店開幕，參觀者凡於活動期間穿著或配戴任何哈利波特主題商品的服飾親臨活動現場，即可免費獲得｢Harry Potter - Mahou Dokoro｣香港限定貼紙一張。數量有限，送完即止，要好好把握機會啦！

 

 

　　限定店亦特別推出《哈利波特》香港限定杯墊套裝。11月29日起，凡於香港期間限定店單次消費滿$2000 或以上，即可獲贈《哈利波特》學院系列香港限定杯墊一套 4 件連精美布袋（非賣品）；或單次消費滿$500 或以上，可隨機獲贈其中一款紀念杯墊乙個。數量有限，送完即止。

 

 

【INFO】

｢Harry Potter - Mahou Dokoro｣ 期間限定店

地址：九龍塘達之路 80 號又一城 MTR 層 02 號舖

日期：2024 年 11 月 29 日至 2025 年 2 月 2 日

營業時間：11:00 – 21:00

查詢︰5720 9936

 

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