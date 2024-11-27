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27/11/2024

調查報告：超過5成僱主打算在明年給員工加薪！香港專才轉職意向下降13%

#打工仔 #職位空缺 #加人工 #Pantry熱話 #加薪 #薪酬 #調查報告 #就業市場 #跳槽
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　　最近一項關於工作環境、就業市場及薪資的調查報告指出，2024年香港的白領職位空缺有下降跡象，而職缺的申請率卻增長了122%，顯示香港人才尋求工作機會的意願增強。調查結果亦顯示，只有55%受訪僱主打算在新一年給員工加薪，比去年同期下降9%，其中77%表示來年願意給員工加薪1-5%。

 

　　全球人才解決方案公司 Robert Walters（華德士）於2024年9月對約400名在港的專業人士和企業進行問卷調查，收集關於僱主和員工對工作環境、目前的就業市場、以及對未來一年薪資預期等等的意見。

 

25%的專業人士未有計劃明年跳槽，較去年同期增加13%

 

　　儘管2024年職位空缺減少，調查結果顯示來年有復甦跡象。大約15%受訪僱主計劃在2025年增加招聘正式員工，18%計劃擴大合約制員工數量。可能受全球經濟衰退和本地經濟氣氛影響，僱員大多對轉換工作較為保守。調查顯示，25%的專業人士未有計劃明年跳槽，較去年同期增加13%。此外，46%的專業人士表示對其領域內的就業機會缺乏信心，比去年上升了9%，進一步表明他們的謹慎態度。

 

　　值得注意的是，62%受訪求職者期望10%以上的轉工薪酬增幅，但只有33%的僱主預計同等的加薪幅度。這意味著在更多的應徵者中，僱主想找到合適人才就變得更加困難。

 

 

31%僱主表示市場最缺乏高級助理人才

 

　　市場審慎控制成本，企業偏向招聘中層人才填補高層職位空缺，所以中層人才的招聘較為活躍。根據調查，31%的僱主表示，他們最缺乏的是高級助理級別人才，其次是經理級別（25%）和高級管理人員職位（25%）。

 

2025年招聘市場展望：樂觀謹慎

 

　　儘管過去幾年面臨挑戰，但對於明年上半年招聘人數增加，市場上仍然存在審慎樂觀的態度。調查顯示，15%僱主計劃在2025年增加預算招聘正式員工，18%計劃擴大合約制員工數量，一半僱主預料招聘人數維持不變。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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