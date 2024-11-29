【etnet 賞你】賞荃灣廣場 LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園——LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯入場券！

今個冬日佳節，荃灣廣場請來LINE FRIENDS minini 同大家一齊過Y3K冬日假期！由即日起起至2025年1月1日，於荃灣廣場舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」等大家可以大玩特玩！場地色彩繽紛、充滿未來感，最啱打卡！即刻睇下有咩正嘢啦！

6 大型爆炫彩 Y3K x MBTI 打卡區

「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」以充滿未來科技感的全新 Y3K 風格為大家帶來視覺盛宴，融入風靡全球的MBTI互動元素，融合 LINE FRIENDS minini 與 16 型人格 MBTI 設計！

20 米長 MBTI 個性定「格」打卡牆

色彩繽紛的20米長巨型打卡牆佈滿LINE FRIENDS minini及五顏六色的氣球再配以閃爍霓虹點綴，絕對是超IG-able！大家可以找出自己 的MBTI ，在星光璀璨的背景下留下難忘回憶！

大人都玩得！ LINE FRIENDS minini 7 米高炫彩充氣滑梯

充氣裝置除了小朋友可以盡情放電外，更特設大人時段，大家可以一邊打卡一邊重拾童年玩彈床的樂趣！大朋友、小朋友均可以100 The Point 積分及於指定「即賺分」商戶即日電子貨幣消費滿$200即可參加，人人開心彈起！

LINE FRIENDS minini 夢幻舞台、 MBTI Y3K 銀光聖誕樹、冬日節慶彩燈幕

同場仲有3大打卡點，有超可愛LINE FRIENDS minini 夢幻舞台、散發著高貴銀光Y3K聖誕樹，仲有超浪漫冬日節慶彩燈幕，真係點影都咁靚！

LINE FRIENDS minini 16 型人格測試站 +LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店 @ Tsuen Wan Plaza

由即日起至2025年1月1日荃灣廣場更會於L1長廊設置 LINE FRIENDS minini 16型格測試站及LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店 @ Tsuen Wan Plaza，啱曬唔知自己MBTI係咩、又懶做問卷嘅你！一於來到LINE FRIENDS minini 16型格測試站一齊探索自己嘅人格特質，發掘自己個性特徵！

另外，LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店 @ Tsuen Wan Plaza，為你搜羅逾200 款 LINE FRIENDS minini 精品，當中更有3個 2024 年推出的 LINE FRIENDS minini 新品系列首次發售，最啱買來做聖誕禮物！同場仲有好多購物禮遇、特別活動，例如拍出我的「MBTI」獎賞、「我的MBTI手鏈工作坊」、普天同慶聖誕匯演等等，大家千祈唔好錯過呀！

etnet 賞你 LINE FRIENDS minini 7 米高炫彩充氣滑梯入場券

依家etnet 嘅讀者只需要完成以下步驟，就有機會獲得一套LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯入場券！

入場券詳情：

日期：即日起至2025年1月1日（逾期作廢）

時間：星期一至五: 下午4時至晚上9時; 星期六、日及公眾假期: 中午12時至晚上9時

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

*每張入場券可供1位小童及1位家長或2 位成人入場，每節20分鐘。

參加方法：

1️) 讚好及追蹤 經濟通etnet Facebook專頁 及 荃灣 Facebook專頁

2️) 於Facebook 讚好並分享活動帖子

3️) 在活動帖子留言回答問題

4) 填妥表格：https://bit.ly/49cuyqH

問題：請分享一個跳彈床的回憶

備註:

截止日期：2024年12月5日晚上23:59

將經Facebook通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

條款及細則：

1. 活動將於2024年11月29日起至2024年12月5日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅20位參加者，LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯入場券乙套。



5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

