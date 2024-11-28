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28/11/2024

大家樂新推$59軟餐系列︰京都骨及豉油雞脾口味 各有兩款IDDSI等級，照顧不同吞嚥狀況需求 即睇38個堂食外賣銷售點

#大家樂 #長者 #FoodNews #飲食 #食得樂輕嚥料理 #軟餐 #吞嚥困難
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Text: Eunice Chow Photo: 大家樂

　　好消息，再有連鎖快餐店推出軟餐！大家樂新推出自家輕嚥料理品牌「食得樂」，提供京都骨及豉油雞脾兩款口味各有IDDSI等級4及等級6的選擇，照顧不同的咀嚼及吞嚥狀況需求，即日起於38間指定大家樂快餐及一粥麵分店有售！

 

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「食得樂」輕嚥料理產品每款$59，即日起於38間指定大家樂快餐及一粥麵分店有售。

 

軟餐每款$59京都骨、豉油雞脾兩款口味

 

　　患有咀嚼及吞嚥障礙的不一定是長者，如胃酸倒流、肌肉纖維化、頭頸癌患者、中風康復者、智障人士等都有機會受吞嚥問題困擾，亦影響他們可進食食物的選擇，漸漸失去享受美食的快樂。大家樂即日起推出全新品牌「食得樂」輕嚥料理，以「重現熟悉滋味 只想您食得快樂」為理念，以專業技術製作符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」的產品，暫時有京都骨及豉油雞脾兩款口味選擇。

 

「食得樂」輕嚥料理推出兩款經典口味「京都骨」及「豉油雞脾」，各提供IDDSI等級4及等級6的選擇。

藝人胡楓及羅蘭一同主持啟動儀式，分享身邊朋友都有食用輕嚥食品的需要。

 

提供塑型糊餐及碎餐選擇

 

　　雖然暫時只有兩款口味，但無論京都骨或豉油雞脾菜式，同時提供IDDSI等級4（塑型糊餐）及IDDSI等級6（碎餐）餐，照顧不同的咀嚼及吞嚥狀況需求。IDDSI等級4的產品特別重塑食材原型，還原食材原貌，賣相精緻吸引。新系列提供堂食服務，咀嚼及吞嚥障礙人士可與家人同檯用膳，共享滋味，重拾飲食的樂趣，亦減輕照顧者準備餐膳的壓力。

 

「食得樂」輕嚥料理產品 - 京都骨IDDSI等級4（塑型糊餐）。

產品提供堂食服務，即日起於38間指定大家樂快餐及一粥麵分店有售。

「食得樂」輕嚥料理產品 - 豉油雞脾IDDSI等級4（塑型糊餐）

「食得樂」輕嚥料理產品 - 京都骨IDDSI等級6（碎餐）

「食得樂」輕嚥料理產品 - 豉油雞脾IDDSI等級6（碎餐）。

 

「食得樂」輕嚥料理銷售點

產品即日起於38間指定大家樂快餐及一粥麵分店。

 

 

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