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28/11/2024

聖誕餐2024│灣仔三級歷史建築物食大餐 會員優惠送免費美酒！ 菜式集多國特色食材

#假日好去處 #聖誕節 #聖誕餐2024 #三級歷史建築物 #灣仔
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Text: wong lin lin

　　聖誕節即將來臨，奇華茶室研製節日菜式，集多國特色食材，推出聖誕套餐。與朋友品嚐佳節美食之外，去到位於灣仔皇后大道東一幢三級歷史建築物內聚餐，相信又有另一番風味。奇華茶室今年推出的套餐，集合多國特色優質食材，包括匈牙利鵝肝、格陵蘭比目魚等，十分豐富。

 

 

　　奇華茶室於 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 1 月 5 日期間，推出限定「繽紛聖誕晚餐」 (每位 港幣 328 元及加一服務費)，主廚悉心搜羅中西優質食材精心研製菜餚外，更加入自家調製的材料，製作特色菜式。

 

 

　　【奇華 Fans 預約優惠】推廣期間於電話 / 親臨訂座時提供會員號碼，當天出席時出示奇華 Fans 會員 帳號，每份「繽紛聖誕晚餐」即免費享用奇華茶室 House Wine (紅酒 / 白酒) 或 指定特飲一杯。

 

 

「繽紛聖誕晚餐」菜式包括：
 (1) 頭盤 (二選一)：
 - 選擇一： 香煎匈牙利鵝肝多士 (配無花果、煙三文魚蕃茄沙沙)
 採用匈牙利鵝肝，配以時令的台灣無花果、煙三文魚、燒洋蔥粒及牛蕃茄拌成的沙沙醬。

 


 - 選擇二： 脆炸芝士釀雜菌蟹蓋 (配蟹肉、雜菌、叼草)
釀蟹蓋是中菜食府必吃的手工名菜之一，加入雜菌及叼草作餡料增添香氣，沾上麵包糠炸至金黃色，啖啖鮮甜蟹。

 

(2) 湯：
 - 法式龍蝦湯
以最傳統的法式做法，使用波士頓龍蝦殼餚煮超過 6 小時。

 

(3) 主菜 (二選一)：
 - 選擇一： 山椒汁嫩燒戰斧豬扒 (配焦糖日本南瓜、有馬山椒燒汁)
使用肉眼戰斧豬扒，以香煎新鮮日本南瓜，並以原粒日本有馬山椒加入豬骨及牛骨慢煮四小時製成醬汁。

 


 - 選擇二：
 白味噌香煎比目魚 (配耶路撒冷雅枝竹、露筍雜菌燴珍珠米)
格陵蘭的比目魚來自北大西洋純淨海域，肉質滑嫩綿密，入口即化，以白味噌醃漬，再壓上薄麵包片香煎。搭配加入露筍和耶路 撒冷的雅枝竹的燴飯。

 

(4) 甜品：

 - 自家製港式奶茶意式雪糕 (配漬無花果、黑白芝麻脆片)
以茶室出名的自家沖製「港式奶茶」調製而成的意式雪糕，香醇濃厚的茶味，配上自家產品黑白芝麻脆片及以時令台灣無花果，加入了橙皮、檸檬皮& 蜂蜜水，漬 24 小時製成的漬無花果。

 

(5) 飲品：

配冷/熱咖啡或茶 (另可以半價轉配茗茶或特飲)

奇華茶室查詢及訂座電話：(852) 2148 3388

奇華茶室地址：香港灣仔皇后大道東 188 號 1 樓 (灣仔港鐵站近 D 出口)

 

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