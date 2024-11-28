  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/11/2024

感謝祭、雙十一、Black Friday熱度不及從前？拆解消費者對年度營銷活動開始厭倦原因

#Black Friday #感謝祭 #雙十一 #商家 #經濟不景 #消費者 #消費心態 #消費習慣 #Pantry熱話 #營銷活動 #退貨
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　由多年前百貨公司感謝祭、之後2005年出現嘅Black Friday、到2009年雙十一等等營銷活動，係全球零售業每年重點營銷活動之一。類似活動銷售額十分強勁，以雙十一為例，今年內地就錄得約1.4萬億人民幣總銷售額，比去年增長26%。雖然表面數據強勁，但其實此類周年營銷活動近來開始放緩。除咗因為經濟不景令消費者減少購物外，其消費心態同習慣亦開始改變。不單止消費者，就連商家都對此厭倦。以下以雙十一作例，分析佢哋對營銷活動嘅變化。

 

　　先從商家角度出發看，有不少商家反映雙十一銷售純利一年比一年低，甚至比平日更低，因此商家近年已放棄以低價吸引顧客，避免傷上加傷。純利低其中一個最大原因係，顧客購物後退貨所致。顧客經常為咗得到最多優惠而購買其他不必要貨品「湊單」，但湊單畀錢後便會「秒退」（立即申請退款）。更有報導指Ralph Lauren服裝店喺今年雙十一活動間，退貨率高達95%，成為「湊單神器」。其實類似嘅情況十分普遍，而退款最大受害者就係商家。商家需為顧客退款承擔成本，如出庫費用等。如果貨物喺退款前已經發貨，商家更要額外付出快遞費用，另外亦要賠上宣傳成本，最後買一件蝕一件。所以現時商家趨向做好直播內容、提高產品質素，希望建立長線品牌形象幫助銷售，而放棄短時間嘅活動增益。

 

　　而消費者方面，以往佢哋會為優惠花盡心思，但類似情況早已不再。因活動優惠愈來愈繁複，除令消費者厭倦外，好多時會得不償失。湊單、搶紅包、再湊單，再搶另一個紅包，搞咗大半日結果只能用一個優惠，最後佢哋唔再為慳少少而浪費時間。當消費者對優惠意識減退、唔願意為慳錢計劃時，亦代表著呢啲節日優惠已開始冇作用。另一方面，雙十一由最初嘅折扣日，變成折扣周，有商家更將其變成折扣月。活動時段愈長，消費者興趣只會愈少，同時加快活動走向終點。

 

　　商家／平台過分消費活動影響力，令類似嘅大型營銷活動熱度大減。雖然活動會不斷循環，但如沒有更新點子或新科技配合，短時間亦只能以紅海戰為主軸，難有突破性發展。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權，你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地？► 立即投票

我要回應
更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#Black Friday #感謝祭 #雙十一 #商家 #經濟不景 #消費者 #消費心態 #消費習慣 #Pantry熱話 #營銷活動 #退貨
更多職場文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

COP29高喊氣候與和平的虛妄

28/11/2024 08:47

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk