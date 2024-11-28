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28/11/2024

麥當勞親子會2025開始 新增「基本會籍」$48入會費享優惠 即攞迎新多啦A夢便當盒

#多啦A夢 #會員優惠 #優惠 #親子會 #著數優惠 #麥當勞
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Text: wong lin lin

　　每年一度的麥當勞親子會會員招募開始了，「麥當勞親子會 2025」 今年將聯乘人氣卡通人物多啦 A 夢帶來精美迎新會禮物「多啦 A 夢百寶便當盒」。成功登記成為麥當勞親子會「尊尚會籍」會員，即享超過$680 的豐富禮遇，同時可享多款迎新及節日禮遇，全年美食優惠公開！

 

 

　　由 11 月 28 日上午 10 時起，顧客可經麥當勞 App 或親臨全線麥當勞餐廳的櫃檯或自助點餐機掃瞄 App 內指定入會優惠券，便可以登記成為麥當勞親子會。「尊尚會籍」會員$68入會費，即可享有總超過$680禮遇！

 

 

 

　　每年都會有不同迎新禮品包，以及隨機贈送的合作夥伴禮品及優惠券，更可獲贈尊尚會籍會員專享的多啦A夢百寶便當盒。尊尚會籍會員除了可獨家享有以上兩款禮遇，亦可享迎新及節日禮遇，包括5款免費美食及優惠券，以及全年美食推介。

 

 

　　5 款免費美食及優惠券會於指定時間經麥當勞 App 派發，當中包括「迎新禮遇：脆辣雞腿飽配中汽水」、 「生日禮遇：原味或蜜糖 BBQ 麥炸雞(1 件)配中汽水」、「兒童節禮遇：OREO 麥旋風乙杯」、「母親 節禮遇：麥芝蛋飽配中汽水」，以及「父親節禮遇：McCafé 凍厚椰奶鐵乙杯」。

 

　　而全年美食推介方面，由 2025 年 1 月 1 日開始凡惠顧滿$30元或以上任何消費，於上午 11 時前可獲贈脆薯餅(1 塊)或於上午 11 時後可獲贈細薯條(1 份)、或於全日獲贈細汽水乙杯或熱朱古力一杯。

 

 

　　另外，今年麥當勞親子會亦增設「基本會籍」，會員只需$48 入會費，即可享有迎新及節日禮遇，以及全年美食推介，總值超過$160 獎賞，兩款會員制度更有彈性。麥當勞親子會會員登記名額有限，先到先得。

 

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