黃子華再創神話《破．地獄》突破一億 ! 賀上映4周送紀念銀幣 帶挈周邊商品熱賣

黃子華繼續為香港電影創造神話，繼他演出的《毒舌大狀》有1億1千萬票房之後，近期由他及許冠文、衛詩雅、朱栢康、韋羅莎等人主演的電影《破．地獄》都有佳績。由11月9日上映，已經不斷破紀錄。而且上映只有20日，票房不斷報捷，今日宣布成功破億。電影公司推出限定購票禮品，回饋觀眾。

由黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、韋羅莎等人主演的電影《破．地獄》票房，就近一隻藍籌股票，每天不斷上升，大家都十分關注票房數字，截至今早（29日）票房已1億元，電影公司開心地宣布了這個鼓舞數字。

《破．地獄》衝上億元票房，成為香港十大最高票房華語電影第三位，而三甲之中，黃子華自己佔去兩個位置。由「毒藥」變成「靈藥」，近日正在為舞台劇綵排的黃子華，為答謝觀眾，上星期抽出時間謝票，當時他透露正在找導演寫劇本，有意找另一位拍檔鄭裕玲再續戲緣。鄭裕玲被問到此事，她坦言有壓力：「子華睇劇本好仔細，要過佢嗰關唔容易，我都要睇下劇本先知會唔會有機會再合作。不過，佢而家每部戲票房都億億聲，我會有心理壓力。」

電影的成功，同時亦帶動不少商機。在《破·地獄》中，黃子華飾演的魏道生，為了營運殯儀公司的生意，大搞新意思，除了設計創新的紙紮祭品之外，他亦新增設「回禮」禮物給前往喪禮的親友。其中一份禮物就是一個迷你神枱積木，助手鍾雪瑩還把對方的黑白照加工在玩具中，作為先人紀念品的樣本示範。

其實這個神枱積木於一些玩具商場，或者購物平台也會見到有得售賣，但自從電影播出後，有商人就聯想到商機，大量入貨，這個神枱積木成為近期熱賣商品，而且以「子華神客製化禮品」做標題吸引客人，價錢亦都比之前漲價約有一倍。

另外，電影公司為了答謝入場觀眾的支持，推出了《破‧地獄》第4周場次限定購票禮品，製作了紀念銀幣送給購票觀眾。電影官方Facebook專頁公布，現凡購買 《破．地獄》11月30日至12月6日之戲票兩張，即可獲贈《破．地獄》紀念銀幣一個。數量有限，先到先得，送完即止。

這一枚紀念銀幣絕對有收藏價值，而觀眾亦可以用這枚紀念銀幣到英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）抽《破．地獄》限量珍藏版紀念咭。有意收藏的觀眾要留意電影公司公布細則。

條款及細則：

- 經自助售票機，網站及手機應用程式購票之顧客，需於票房向職員出示實體票尾，方可獲贈；

- 取貨後職員會於票尾蓋印以茲識別；

- 贈品只供換領，不可兌換為現金或以任何形式出售或換購；

- 圖片只供參考，成品以實物為準；

- 如有任何爭議，英皇電影保留最終決定權