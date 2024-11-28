和記旅遊ｘ富衛香港 推出旅遊平台MAX Travel Shop！獨家優惠以500MAX積分加低至$263選購來回台北、東京、大阪機票！

旅遊服務網站hutchgo及FWD MAX攜手推出全新旅遊平台「MAX Travel Shop」，提供全面的旅遊產品與服務，包括各大航空公司機票及全球酒店，以及各式個人化旅遊套票及服務。MAX Travel Shop為FWD MAX會員提供限定優惠，只需以抵至$263加500MAX積分，就可以選購香港航空來回香港至11個航點之機票，包括台北、東京、大阪、首爾等熱門目的地，價錢更包括1件20kg寄艙行李（但未連稅），十分超值！

限時優惠購買日期為2024年11月27日至2024年12月18日，機票出發日期為2024年12月4日至2025年3月29日，價錢已包括每程1件20kg寄艙行李，但未連稅。優惠如下：

FWD MAX會員在下單時更可以「積分當錢使」，以MAX積分抵銷金額。