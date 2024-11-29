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29/11/2024

一帶一路窮國變富，重構國際新秩序

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　國家主席習近平日前驛馬星動，到了秘魯亞太經合組織(APEC)開會後，又到巴西訪問。在秘魯期間，中遠海運港口負責建設，及擁有60%股權的深水港錢凱港正式啟用，從此南美洲與中國的海運可節省10天船期。

 

秘魯錢凱港正式啟用，南美洲與中國的海運從此可縮短10天船期。(AP)

 

　　在巴西，中巴也簽訂了一大堆經貿協議。

 

　　我查一查資料，原來南美洲只有三個國家還未加入「一帶一路」，這三個國家分別是暫時仍與台灣有邦交的巴拉圭、正在尋求加入但未加入的哥倫比亞，以及巴西。美國十分不滿巴西與中國關係良好，不斷向巴西施壓。巴西也就避一避鋒芒，名義上不是「一帶一路」成員國，但卻大力與中國發展實質關係，更為難得。

 

　　中國與美洲諸國今天的關係與2013年「一帶一路」提出時，頗有變化。當時「一帶一路」國家主要集中在中亞的絲綢之路、東盟、中東、南亞、非洲等地。

 

「帶路」美洲布局成形，美國忌憚

 

　　我當時還頗為奇怪，為甚麼不包括南北美洲？很多人不知道，在明朝時，中國與美洲曾有過繁忙的貿易。1565年西班牙的大帆船(Galleon)從菲律賓首航至墨西哥的港口阿卡普科(Acapulco)，貨物再經1531年建成的道路運到300多公里以外的墨西哥城。接著中國便加入了這航線，每年大帆船都把絲綢、茶葉、瓷器、糖等商品運到墨西哥城，回程運回白銀，貨物的一半再轉運至歐洲。西班牙人嫌航海辛苦，水手後來變成華人，墨西哥城當時便聚居了兩萬多華人，這是美洲第一條唐人街。

 

國家主席習近平與巴西總統盧拉簽訂了一系列經貿協議 (AP)

 

　　既然美洲早已是絲綢之路的一部分，為何10年前不把它也包括在內？事後看來，這似乎是中國喜歡低調做事，像下圍棋般一子一子的下，開始大家都不知其計劃，事後局面形成後才恍然大悟。現時「一帶一路」在美洲的布局已日漸清楚，美國對此十分忌憚，但卻苦無理由反對。

 

　　中國推動的「一帶一路」，看其發展，卻的確是經濟合作，不在政治。現時加入了「一帶一路」的國家地區已達153個，而且仍在不斷增加，包含了世界75%的人口，及稍多於全球50%的GDP。按此數據，我們可輕易推算出「一帶一路」成員國的人均GDP大約只是非成員國的三分之一。整個策略，與毛澤東年代提出的「天下三分」一脈相承。當時中國把美帝蘇修看成是兩霸，都是威脅世界人民的，其他西方國家與兩霸不同，可以爭取，但要有戒心，亞非拉各窮國卻是朋友。今天加入「一帶一路」的國家也是同一格局，蘇修沒有了，變作俄羅斯，加入自然不是問題；歐洲較發達的國家也無加入，意大利本來入了，也受壓退出；反而傳統的亞非拉情誼深長，幾乎全加入了，例如非洲54個國家，只有兩國未入。

 

窮國效中國模式，抓全球化機遇

 

　　中國花這麼大氣力把這麼多國家拉在一起，不可能沒有目的。中國官方用構建「人類命運共同體」去形容，其實並非政治口號。「一帶一路」的窮國變富，經濟發展起來，符合中國的利益。

 

　　窮國有所謂的「後發優勢」，假如她們能融入世界市場，有三樣動力可助她們發展。

 

非洲54個國家當中，只有兩國未加入「一帶一路」。(AP)

 

　　第一是她們在與其他國家來往的過程中，有可能學到較先進的技術與管理經驗。

 

　　第二，一旦加入世界市場，便要面對嚴酷的競爭，企業都要努力改革才不被淘汰，優勝劣敗，能留下來的企業效率都較高。

 

　　第三，各企業面對競爭時，都只能按照自身的比較優勢去生產。例如數十年前中國勞動力便宜，資本卻稀缺，便只能生產勞動密集產品，除了國防工業外，放棄資本密集的重工業。到資本日漸充盈後，再搞重工業才是正道。

 

　　在1978年，中國的人均GDP比很多非洲國家都要低，但今天中國的實質人均GDP卻是1978年的33倍，其原因正是中國能利用到全球化的機遇使自己脫胎換骨。現在不少窮國正是有意從中國模式得到感悟，若她們成功了，中國產品的市場會大大擴充。至於一些勞動密集的產品，讓這些國家去生產，中國可省回資源，製造高增值產品。「人類命運共同體」有其邏輯，不是吹的，國與國之間的博弈並非美國政客所相信的零和博弈，而是可以互利。

 

助窮國融入世界，基建不可或缺

 

　　不過，要讓「一帶一路」中的很多國家能發展起來，關鍵是她們能夠融入世界，成為全球貿易的不可或缺部分。但要做到此點，有一個先決條件，便是她們要有港口、機場、公路、鐵路、通訊系統等基建設施。「一帶一路」對症下藥，亦把現階段重點放在基建上。

 

助「一帶一路」中的國家發展起來，必須要有基建設施配合。(AP)

 

　　基建以外，規則及制度一樣重要。二戰後，美國按自己利益制定了不少規則及建立了聯合國、國際貨幣基金組織(IMF)、世銀、世貿等組織。這對世界和平解決紛爭曾經有用，可惜近年美國自己帶頭不遵守規則（貿易戰明顯不符世貿組織規則）。中國的「一帶一路」正好是一個平台，重建新時代的國際秩序。
　
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【知識庫】錢凱港知多些

　　－錢凱港(Chancay Port)是位於秘魯錢凱區的一個重要港口，在首都利馬以北約80公里，是中國和秘魯合作建設的一個大型基礎設施項目。

　　－錢凱港項目一期工程始建於2021年，包括四個碼頭泊位。港口最大水深達17.8米，能停靠1.8萬標準箱的超大型集裝箱船，可實現近期每年100萬、遠期150萬標準箱的設計吞吐能力。

　　－錢凱港運營後，從南美洲出口至亞洲市場的貨物運輸時間將從35天縮短至25天，直航時間大幅縮短，物流成本大幅降低。

（本文原載於11月29日《香港經濟日報》）

 

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