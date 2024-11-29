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29/11/2024

職場女王｜Appraisal有落差據理力爭注定升職無望？忍氣吞聲做鵪鶉有咩利弊？想轉工勿蹉跎要當機立斷！

#Pantry熱話 #職場人語 #Appraisal #打工仔 #轉工 #升職 #辦公室求生術
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　　上一篇講過我朋友對上司造的appraisal不滿，在人事部安排下和上司據理力爭要求作出更改，不歡而散的結果是肯定的。我再問大家份工還要繼續造的情況之下，會選擇和我朋友一樣據理力爭、還是忍氣吞聲？ 這兩個選擇有何利弊？

 

　　先講據理力爭。如果這份工還要繼續做的話，擺上枱和老板對質，這是一個愚不可及的選擇。因為結果這份工即使你想繼續做，都只是一廂情願的事。以我這個朋友來說，公營機構要炒人的而且確是很不容易的事，但是上司要為難下屬，要令下屬的日子極難過的方法多的是！不斷加重工作量，日日雞蛋裏面挑骨頭，次次開會公然玩針對，看在其他人眼內自然懂得站隊跟著幹！辦公室內尤其是公營機構，最不缺的就是看風駛里跟紅頂白的小人，還有游手好閒靠是非做人情樂此不疲的Seafood。這種工作情況環境，做什么都只能是錯，下一次appraisal肯定會被批評批判得更加巨細無違體無完膚。一開始決定據理力爭是為了怕apprasial影響之後的調遷升職，結果呢？

 

　　再講忍氣吞聲。上司寫在appraisal的評價，和你想像的預期的有很大落差的話，就話分兩頭説。如果一直和上司關係都不融洽，對appraisal不應該有任何不切實際的幻想，沒有寫得太差已經高抬貴手，應該冷靜地接受結果。如果和上司關係一向OK，亦沒有對自己的工作表現一直沒有太大意見批評，直至見到appraisal才突然驚覺的話，第一時間不是佢搵人事部是應該約上司問清楚，究竟自己忽略了些甚麼，有什么地方可以改善，以望下次appraisal的結果可以得到更多正面評價。不過即使你肯拋出橄欖枝，都不代表上司肯接，留低繼續做就要打醒12個精神，接受自己並不是上司的那杯茶的事實，不要妄想自己的努力會得到讚賞認同。做好自己的份內事，樣樣事情跟到足，乖乖地做隻聽話的鵪鶉，即使得不到上司的喜愛，最起碼不能令他覺得唔順眼頂心肺更加討厭。

 

　　以上道理，不止appraisal適用，判斷這份工還能不能夠繼續做下去都一樣很有參考價值。還有和上司管理層老闆相處，都有很多可以學習之處。

 

　　提一提大家，工作是可以選擇的，繼續做還是離開沒有人能夠左右的。要做就想辦法如何能夠留得低繼續做。唔做就當機立斷馬上行動搵工走人。人生，最經不起的，是蹉跎！爛蓆是垃圾來的，怎樣和如何磨都不會磨出價值來的！ 

 

 

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