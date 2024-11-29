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29/11/2024

財團不落水，北都不落地

#政是有心 #北部都會區 #政情 #港聞娛樂 #香港經濟發展 #地產商 #夏寶龍 #發展商
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　　11月12日的文章已經提到，港澳辦主任夏寶龍南下見香港財團，推動他們繼承當年改革開放前後，寜波企業家繼承先輩愛國愛鄉的優良傳統，勇於投入香港創科和未來發展。

 

　　不過，似乎現在那些富二代、三代缺少了創新創業熱情，只是享受上一代在香港搵到盤滿砵滿的成果，做丁點捐資助學便是，談不上甚麼為家鄉建設和國家發展貢獻力量。

 

　　當時那些寧波商人真心為國家，並沒有計較投資多少的實際回報。亦因他們發展了香港、貢獻了國家，也成就了事業。

 

　　夏寶龍苦口婆心地說當前香港內外環境發生深刻變化，發展面臨不少挑戰，直指香港不能「一招鮮、吃遍天」了。所謂一招鮮，就是靠房地產發達。

 

港澳辦主任夏寶龍在深圳晤香港工商界代表時指出，香港不能單靠傳統優勢，「一招鮮、吃遍天」。（網上片段截圖）

 

　　即使有北部都會區等大片土地，加上特區政府不斷吹風，建議發展商學習內地片區發展，但這班大孖沙仍然無動於衷，毫不主動，亦不作為。

 

　　更遑論叫他們大力投資，推動香港創科發展了。和他們說甚麼百年未有的大變局，他們仍然是那副不識變、不應變、不求變的態度。

 

　　講得簡單一點，就是不肯投資、不願承擔風險。講得再直接一點，就是他們心中沒有國家、沒有香港，只有利益和回報，說甚麼傳承、說甚麼愛國，都只是一句空話而已。

 

　　好了，卒之特區政府動員這些大孖沙，北上大灣區，學習內地片區發展。本周一，特首李家超率領工商界高層代表團，訪問五個大灣區內地城巿。

 

特首李家超周一率領工商界高層代表團，訪問五個大灣區內地城巿。（李家超fb圖片）

 

　　回來後，今早數十企業代表馬不停蹄到北部都會區考察，下午就在政總簽署「支持及參與北部都會區發展」意向書。這種架勢，擺明是「挾」這些企業齊齊上馬，參與北部都會區發展。

 

　　相信背後一定是港澳辦發功和中聯辦推動，才有這一次特區政府執行的「架勢」。

 

　　北部都會區發展策略是特區政府早於2021年10月提出，想將這地區發展成為「宜居、宜業、宜遊」的都會區。兩年後，2023年10月，特區政府明確指示北都會以「產業帶動，基建先行」為主軸，通過區域整合和產業升級，建設香港未來的新經濟增長點，甚至講到是香港融入國家發展大局的重大節點。

 

　　只是，幾年來，幾大地產家族「不動聲色、按兵不動」。

 

　　這片佔地達3萬公頃，覆蓋範圍連接已發展成熟的元朗天水圍、上水粉嶺等新市鎮，以及多個包括古洞北粉嶺北、洪水橋厦村、元朗南新田和落馬洲文錦渡等新發展區，肯定是香港未來20年城市發展方向的地區，竟然吸引不到他們。

 

北部都會區佔地達3萬公頃，連接多個新市鎮及新發展區。(Shutterstock)

 

　　特區政府為吸引他們投資，引入「片區開發」模式，給發展商空間從整體考慮，把住宅、商業、產業或其他社區設施一併發展。

 

　　發展要早著先機，但發展商不想冒風險，只有個別地產商有些微動作，其餘的都是觀望居多。所以才有這次「挾」他們上馬的行動。

 

　　不過，即使這些大孖沙也懂得交戲，表表態、簽簽合作意向書，試問一份未有具體項目和金額的意向書，究竟有多少內容落到地？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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