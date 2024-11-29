  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

29/11/2024

日本過江龍Gelato店 登陸啟德雙子匯！沖繩空運時令蔬果 每日新鮮人手製作！指定時間買1送1

#過江龍 #意大利雪糕 #Gelato #啟德 #甜品 #沖繩 #Food News #Yonna Yonna Gelato #Yanbaru Gelato #新餐廳 #雙子匯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

 　　記者試食！啟德雙子匯的店舖陸續開業，當中包括於日本沖繩獲獎無數的意式手工雪糕店「Yanbaru Gelato」首家海外專門店「Yonna Yonna Gelato」。最大的賣點是使用由沖繩空運抵港的時令蔬果，每日在店內人手新鮮製作，特別好食！新張期內，只要follow Yonna Yonna Gelato的Facebook或IG，於指定時間更可享買一送一優惠！

 

　　Yanbaru Gelato在沖繩擁有六間分店，曾獲無數獎項，包括由2015年起，多次於Gelato International Competition中獲鬼Grand Prix殊榮。Yonna Yonna Gelato的顧問柴野大造及米盛勝也於行內擁有豐富經驗，更曾雙雙於2017年遠赴意大利巴勒摩，在被譽為意式手工雪糕世界盃的Gelato World Cup中勇獲冠、亞軍，成為史上首位亞洲人位列榜首！

 

　　Yonna Yonna Gelato每天供應11種不同口味的gelato，當中的款式將按季節變更，選擇一款口味每杯$48，兩款口味$58，另有500毫升的家庭裝，每盒$220。眾多口味之中，必試「橘子香草馬斯卡彭」，有馬斯卡彭的芝士香味，又有柑橘的酸味及香草的甜味，有創意又好食，難怪曾穫「日本全國優勝大獎」！

 


店內每日供應11款不同口味的gelato，客人可以免費試食，試啱才揀想要的口味。（攝影：Katty）

 


最人氣的穫獎口味「橘子香草馬斯卡彭」。（圖片來源：Yonna Yonna Gelato）

 

　　最富沖繩特色的口味，必定是清新又帶點酸的「沖繩勝山香檸」及香甜的「菠蘿桶柑」，又或是甘甜的「今歸仁西瓜」及鮮甜的「沖繩芒果」，更全獲日本素食協會認證。

 

　　喜歡綿密口感的話，可以試試用上法國頂級朱古力品牌Valrhona出品的加勒比海朱古力（Caraibe Cocoa）製成的「黑朱古力」，及以北海道的牛奶製成的「特級牛奶」。

 


香濃的「黑朱古力」及清新的「沖繩勝山香檸」。（攝影：Katty）

 


由沖繩其中一款最具代表性水果製成的「沖繩芒果」。（圖片來源：Yonna Yonna Gelato）

 

　　想來點新意思，可以試「伊江島紅芋」及在沖繩有睡草之稱的桑葉調配的「浦添桑茶」。栗子控就一定要吃冬日限定的「糖漬栗子」，混合栗子忌廉、栗子蓉、及栗子粒，口感甜美豐富。

 


很有秋冬天季節感的「伊江島紅芋」及「糖漬栗子」。（攝影：Katty）

 


「浦添桑茶」及富濃濃奶香的「特級牛奶」。（圖片來源：Yonna Yonna Gelato）

 

　　新張期內，顧客凡讚好Yonna Yonna Gelato的Facebook專頁，或追蹤品牌的Instagram帳戶，可於星期一至三，下午3時至6時，可享手工意式雪糕口味買一送一優惠。

 


只需like Yonna Yonna Gelato的Facebook或IG，於星期一至三下午3時至6時幫襯，就可享手工意式雪糕口味買一送一優惠。（攝影：Katty）

 


店內設6個座位，可以坐於點內慢慢吃，又或是到外面的草地chill住吃！（圖片來源：Yonna Yonna Gelato）

 

Yonna Yonna Gelato

地址：九龍啟德沐翠街12號雙子匯二期地下G16號舖

營業時間：星期一至四 12nn-9pm，星期五至日，11am-10pm

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#過江龍 #意大利雪糕 #Gelato #啟德 #甜品 #沖繩 #Food News #Yonna Yonna Gelato #Yanbaru Gelato #新餐廳 #雙子匯
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

一帶一路窮國變富，重構國際新秩序

29/11/2024 08:05

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk