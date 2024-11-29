劉青雲演《爸爸》為投入角色抄寫仔女名字+抄歌詞 每次完成拍攝不刻意抽離角色 谷祖琳片場太投入傷心痛哭

由翁子光執導、劉青雲和谷祖琳演出的電影《爸爸》，即將在12月正式上映，卻已經有很多人談論。今次電影以「荃灣享和街弑母殺妹」案件做藍本，劉青雲飾演父親一角，原本溫馨的一家四口竟然發生悲慘事。他們早前接受谷德昭主持的《爆谷一周》訪問，節目於30日播出，劉青雲和谷祖琳公開自己拍攝前後的內心世界。

早前，兩位演員劉青雲、谷祖琳以及翁子光導演接受由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》訪問。外界把《爸爸》定義為奇案片，翁子光則認為這是一部既溫暖又破碎的溫情倫理電影。如果有觀眾曾經有過一些不愉快的經歷，或者家庭創傷的事，看完這套電影後，沉痛之餘，可能會感到一種釋懷，相信會有人明白他的感受。

劉青雲深深地被這個劇本吸引，坦言曾考慮角色的沉重性。劉青雲表示做演員，會經常經歷生、死的角色，但故事主角要面對父母、兄弟、愛人死去，他苦笑謂：「你愛嗰啲就死嗰啲」，到自己現在幾十歲要死仔女，心想：「使唔使玩到咁絕呀？」

劉青雲曾考慮過是否要再面對角色身邊人死去，但他把這劇本一直放在床頭和書枱，自己不斷追看，看過很多次，覺得劇本很好，當中有很多空間，不是純粹的對與錯，最後還是決定接拍，覺得若不接怕感到可惜。

今次要飾演爸爸的身分，劉青雲有感這是很生活性的電影，刻意刪除去本身角色身分的設計，沒必要有著跡的設計，反而自己先做「功課」，他抄寫了自己在戲中仔女的名字，和抄了一次歌曲《這是愛》的歌詞，從中了解歌曲的真正意思。

劉青雲每次都會全程投入去演好角色，但拍完戲卻不會刻意抽離，覺得自己做任何工作，總會在工作上留下一些印記在自己身上，這個是無法磨滅的，既然是這樣，就沒有勉強去洗走那些感受和記憶，笑言老來在老人院，這些都是唯一最佳的回憶。

節目中，劉青雲讚賞飾演自己太太的谷祖琳的演技，不著痕跡絕不覺得她在演戲，十分真實。雖然谷祖琳演技被劉青雲讚賞，但她卻指自己其實曾有一日認真地思考過，覺得自己可能處理不來，想辭演。因為這個角色會令自己勾起很多情緒，當中遇害的一場戲更一度令自己跌入深淵。谷祖琳回想當日拍攝時，自己沒有聽到任何人的聲音，身體雖在現場，但人卻像不在那裏，當時自己是很痛苦的。

谷祖琳還透露，很多時候未正式埋位拍攝，自己已經在哭。有一場戲她要回頭望著老公劉青雲笑，但因為這是最後一次見老公的一場戲，半小時候便要死去，當時拍戲期間自己己全身不停顫抖，是顫抖得連回頭這麼簡單的動作也做不到，太入戲完全難以接受要離開老公，使她感到十分傷心。節目《爆谷一周》每逢星期六晚ViuTV 8點半播出，這集詳細訪問內容，將會在30日晚播出。