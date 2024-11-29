曼城惡鬥利物浦，搶分有難度；曼聯強攻愛華頓，戰術待磨練

到底是曼城先反彈，抑或是曼聯先回勇？兩個領隊分別遭遇不同問題，已經是名帥的哥迪奧拿陷入前所未見的困境，而少帥艾摩廉則面對越級挑戰的艱辛。

哥迪奧拿執教多年，從未遇到過這種低潮，6場不勝、過程經歷5連敗，甚至連周中歐聯面對飛燕諾都竟然被連追3球，這種表現已經不是談論反彈，而是何時可以止血。

正如之前講過，曼城球員搏了多年，氣勢已經由高峰逐步下跌，甚至哥帥續約都未能提振士氣，反映球員已經去到跌入低谷。

球迷經常以為曼城財大氣粗，不斷買人，但細心留意，自從三冠王的賽季開始，曼城近三季累計的買賣球員淨收入高達1.5億英鎊，馬列斯、拿樸迪、史達寧、捷西斯等等，即使不是正選都是必然替補，賣人卻沒有補強，怎會不下降。

今季能否爭標似乎已經不是重點，重點在於哥帥會否改變。

首先是戰術改變。從開拓傳控、反擊，甚至無鋒陣，哥帥的戰術變革能力，從未被懷疑。但如今的曼城，不是被人看穿，而是所有人都學了曼城這一套後場搓傳、前場迫搶的一套。由此拉開對手防線、尋求空位、搶點入楔⋯⋯

但近兩年買入的快翼杜古和沙雲奴都比較稚嫩，加上對手面對曼城卻先玩迫大巴，消磨時間、消耗體力，然後尋找一個反擊機會。既然人人都有備而來，曼城再難予取予攜，哥帥必須改變。

其次是球員的人腳。當長期只靠15、16個一線球員作戰，必然對球員體能造成壓力。何況今年主力洛迪全季長抖，打擊最深。

更加上部分球員退化嚴重，例如獲加、格列殊等，應該逐步更替為新球員才能重提戰力。

那邊廂的曼聯，艾摩廉第一場領軍只能和波，球迷絕不收貨，這位少帥會否又是雷聲大雨點少？

曼聯昨晚在歐霸面對挪超的博基林特，都竟然一度被反超前。雖然最後險勝3：2，但對住四線球隊，艾摩廉都居然覺得踢得有進步，實在難以服眾。

艾摩廉面對的問題與哥帥類似，他的那套343搶攻戰術在葡超或許奏效，但來到英超，這套戰術還能成功？即使中下游球隊都可以讓他吃盡苦頭。

同一時間，曼聯的人腳實在不敢恭維，當還是艾歷臣、卡斯米路和鍾斯等過氣球員踢正選，紅魔就只是無牙老虎。加上華舒福、安東尼、加拿祖等早已有名氣，怎會如士砵亭那班小將一樣，甘心踢逼搶？

如果不換血、不改善戰術，艾摩廉恐怕不是第二個摩連奴，只會是另一個坦格。

到底是哥迪奧拿先破釜沉舟，還是艾摩廉會讓人眼前一亮？我們留待時間去證明。

本週焦點

毫無疑問的大戰當是利物浦主場迎戰曼城。如果是以往，大家期待哥帥和高普的較量，但今場比賽，恐怕難言精彩。

利物浦已經主場四連勝，其實上佔優，唯一對曼城有利的，是利物浦兩個後衛，巴特利和高拿迪受傷，阿諾又剛傷逾，防線能否抵擋夏蘭特是勝負關鍵。

曼城這個低潮是否來到尾聲，今場未必是最佳證明的時機，因為以現時的狀態，輸波機率恐怕超過7成。

不過，有時要反彈，就偏偏是遇上這種對手，強強相遇，反而可能激起曼城球員的鬥志。

利物浦主場有優勢，贏波是基本要求，不過，上場面對修咸頓都失2球，面對曼城恐怕難保不失。

另一場車路士主場鬥維拉同樣精彩，前者今季雖然神經刀，但畢竟球員多，又要爭上位，今場絕不手軟。

至於維拉由於需要多線作戰，即使買人都未能改善，已經7場不勝。今場作客，維拉估計將會失分。

辛祖昨晚貢獻兩個助攻，協助車路士贏波。自從10月外借車路士之後，辛祖的表現不俗，無論正選或後備，都對球隊表現有幫助；領隊馬利斯卡也表示，辛祖對球隊戰術的變化很重要，而辛祖的表現，也再一次證明，領隊懂不懂用人，對球員才是最關鍵。

最後一場當然是曼聯面對愛華頓。今場曼聯既有主場優勢，又有上場比賽經驗可以借鑑，除非球員狀態繼續低迷，相信紅魔今場有機會全取三分。