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29/11/2024

聖誕好去處2024｜尖東亮燈啦！熊貓X雪花星海打卡靚 4千平方米巨型LED光影幕牆 尖東海傍可愛吉祥物「提子」聖誕打卡位

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　　尖東亮燈啦！今年有可愛熊貓陪你過聖誕，尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米「信和光影藝術幕牆」帶來全新製作「Pandastic Christmas」主題沉浸式光影匯演，萌趣熊貓為大家準備聖誕禮物。打卡一定去尖東麼地里，抬頭望熊貓雪花燈海極璀璨，另外南洋中心、永安廣場、帝苑酒店等都有聖誕燈飾。尖東海傍更多個香港警務處的可愛吉祥物「提子」聖誕打卡位，好得意！

 

Pandastic Christmas光影匯

 

　　今年有兩隻新熊貓到訪，又有雙胞胎熊貓BB，全城熊貓熱，尖東燈飾都追上熊貓熱潮，以此為主題布置。尖沙咀中心及帝國中心的4,000平方米巨型LED幕牆，將有「Pandastic Christmas」光影匯演，匯演全長3分鐘，萌趣熊貓為大家準備聖誕禮物。香港富麗敦海洋公園酒店吉祥物富富及麗麗熊貓，一同化身成動畫作品中的主角，駕著火箭翱翔天際之間，為大家準備窩心聖誕禮物。各位熊貓Fans 不妨睇足整段光影匯演，還不錯呢！

 

「Pandastic Christmas」光影匯演

 

「Pandastic Christmas」光影匯演

 

熊貓雪花燈海

 

　　另外，尖東麼地里熊貓雪花燈海，亦是今年的重點打卡位，可愛爆燈！記得留意附近帝苑酒店今年掛上三十八顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛。各位聖誕節去尖東打卡，留得數齊以下打卡位！

 

尖東麼地里熊貓雪花燈海。

 

尖東麼地里熊貓雪花燈海。（photo︰Heizel）

 

帝苑酒店今年掛上38顆巨型雪花。（photo︰Heizel）

 

尖沙咀中心及帝國中心將會展出全新「Pandastic Christmas」數碼光影藝術作品。

 

（photo︰Heizel）

 

南洋中心外牆打造開心歡欣的聖誕景象，牆上掛上「Merry X’mas」字眼。（photo︰Heizel）

 

永安廣場則以色彩繽紛又可愛的聖誕老人為主題，聖誕老人駕著車駛過本港地標。（photo︰Heizel）

 

尖東海傍更多個香港警務處的可愛吉祥物「提子」聖誕打卡位。（photo︰Heizel）

 

尖東海傍更多個香港警務處的可愛吉祥物「提子」聖誕打卡位。（photo︰Heizel）

 

【INFO】

聖誕燈飾亮燈

日期：11月28日至2025年1月1日

亮燈時間：周一至周日晚上5時30分至11時

平安夜、聖誕日、除夕、元旦亮燈時間將稍為延長

 

 

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