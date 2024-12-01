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01/12/2024

布森特令特朗普2.0市場友善

#陶冬天下 #布森特 #黑色星期五 #特朗普 #美國財政部長 #財金大勢 #MAGA #聯儲局 #減息
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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　從特朗普交易到布森特交易，再到以黎停火交易，最後是通脹再起交易，因感恩節而變短的美國市場上周被事件帶節奏。美國財長這個繡球最終落到布森特懷裏，這位華爾街老手、財政鷹派出場，讓市場感到欣慰，美債升，對財政赤字敏感的10年期國債收益率上周一開市就直落15點，S&P500則在突破6000點後回喘，比特幣逼近10萬美元後高位整固。

 

　　美元指數上周有明顯下降，日本央行轉鷹，石破茂內閣準備大規模刺激方案，日圓兌美元一舉升破150，歐元英鎊亦見反彈。中東衝突初現曙光，布倫特原油每桶跌掉超過兩美元。法國預算遭遇反對黨逼宮，法國10年期國債收益率竟高過希臘10年期的。歐洲央行總裁拉加德呼籲各國多買美貨，以避免遭到美國關稅衝擊。韓國和新西蘭央行意外降息，以應付全球不確定性。

 

　　感恩節一結束，美國的聖誕銷售就開始了。對於許多實體店，全年20%至40%的銷售要靠這段時間實現。然而，傳統的Black Friday（黑色星期五）清早衝門搶便宜貨的場面已經不見了。實體店的冷清，一則和Black Friday已經蛻變為Black November有關，整個11月都可以拿到大折扣；二則和消費者購物習慣改變有關，線上零售的佔比愈來愈大。

 

　　接下來的Cyber Monday（線上星期一）比起Black Friday，對觀察零售趨勢更重要。筆者預期實體店整體今年比去年有低單位數增長，而線上零售則有高單位數增長。這是疫情以來，零售增長相對較慢的一年，但其實增長仍不弱。消費者普遍對價格更敏感，願意等減價才購物。除了收入最低的20%，其他收入組別的收入增長仍可以支持其消費，所以消費依然是支撐美國經濟的最主要因素。

 

　　過去兩個月的經濟數據繼續指向經濟軟著陸，金融市場一度甚囂塵上的衰退預言已經大致沉寂了。取而代之的是對經濟形勢的重新評估，特朗普當選、布森特被提名為財政部長為市場帶來了新的視角和變數。未來經濟走勢，筆者認為取決於就業市場工資增長、通貨膨脹是否反彈、新政府的經濟政策和布森特削減財赤的力度與效果。

 

特朗普提名布森特接掌財政部，市場看來頗為受落。(AP)

 

　　10月核心PCE反彈0.1個百分點，符合預期，但與美國聯儲局期望的持續向下背道而馳。聯儲局的政策目標是12個月的核心PCE落在2%左右，可是今年年底這個物價指數估計在2.9%。通脹持續回落的過程嘎然而止了，而且消費者感受到的物價壓力高過通脹指數。物價趨勢的不確定性，以及特朗普新政府所帶來的不確定性，為政策利率的走勢帶來了不確定性。

 

　　11月FOMC會議紀要顯示出決策者在看待經濟形勢上，意見相當分歧。貨幣當局堅持沒有討論過特朗普因素，但是恐怕沒有人會相信。美國經濟已經從單一風險轉變為多重風險，每一個風險均有可能出現上方或下方意外。這使得市場大幅修改了未來12個月的減息預期，債市價格亦作出了相應的調整。

 

　　筆者相信聯儲局對是否維持之前確立的減息路徑已經相當猶豫了，不過為了堅持貨幣政策獨立性，12月再次加息的可能性不小。市場定價指向明年上半年和下半年各降息一次，筆者預計聯儲局上半年暫停，下半年減息兩次，每次25點。

 

　　特朗普提名布森特為下一任美國財政部長，消息被確認後，特朗普交易變成布森特交易。選擇財政部長人選很讓特朗普躊躇，他需要一位堅定支持他MAGA（Make America Great Again，讓美國再次強大）政綱，同時為華爾街所接受，還能控制財政赤字，最重要當然必須忠誠的人出任財長。布森特是財政鷹派、市場經濟信徒和理性關稅論者，看得出市場對此人選感到受落。

 

　　布森特從2016年大選開始就堅決看好特朗普，堅決支持MAGA政策。同時，他對金融市場的理解是毋庸置疑的，經濟學知識也很扎實。他對全球宏觀局勢十分敏感，熟悉各大資產種類，精於籌謀和把控，最重要的是親近金融市場，有足夠的管道與市場溝通。他上任第一年有三大直接任務：1）削減財政赤字、2）推動減稅立法、3）調高債務上限。如果他能被國會確認，相信對市場利好。

 

　　他崇尚均衡財政，上任後會堅定地把拜登任內的財政過度支出削減下來，將財政赤字率降到可持續的水平，債市對此表示滿意。布森特批評聯儲局加息太慢，坐失控制通脹的良機，而最近減息又太快，給了通脹死灰復燃的機會。他的基金在過去3年一直針對聯儲局的前瞻指引作反向操作，連續3年取得雙位數獲利。相信他會給鮑威爾領導的聯儲局帶來困擾。

 

　　布森特既是MAGA的信徒，又是自由貿易的信徒，他對全球加徵關稅不以為然，但為了這份工作，接受了特朗普的關稅理念，不過更傾向於以提高關稅作為談判籌碼，達到重建國際經濟和貿易新秩序的目的。換句話說，加稅是手段，而不是目的。對於中國，他主張漸進式地推進關稅上漲，但要防止過度衝擊美國自身的生活成本。

 

　　布森特堅信美元匯率必須由市場決定，政府不應該干預匯率的走勢。總體上，他把強美元看成美國經濟和市場繁榮的折射。這一點可能是布森特和特朗普之間最大的區別，財政部長在美國是管理匯率的最高級責任官員。他還公開批評民主黨總統不斷擴大管制範圍和監管力度，限制了美國經濟的創造性和活力。弱監管理念，讓他受到金融機構、科技巨企和跨國集團的青睞。

 

　　布森特提出的「3-3-3」方案，可能成為特朗普經濟學的框架。第一，通過放寬管制和減稅，維持經濟增長在3%左右的水平；第二，中期將預算赤字削減到GDP的3%；第三，放寬石油管制，鼓勵投資，國內每天多生產300萬桶原油。布森特的核心理念是放鬆監管，減輕稅負，讓美國重回私人經濟主導的繁榮模式。增長帶來稅收增加，帶來收入提高，帶來股市繁榮，最終帶來MAGA。

 

　　特朗普政府延攬了一群激進的建制外人士入閣，這批人打打殺殺夠熱鬧，但是缺乏一個真的讓美國更偉大的思想框架和政策藍圖。布森特在特朗普內閣裏是異類，特朗普選擇了一位忠誠但不出格的人來執掌財政部，手握著引領財經政策和協調貨幣政策的大權。此項任命是對市場友善的，看來特朗普激進但不癲狂，關鍵時候懂得節制，只要凡事他最後拍板就可以。

 

　　本周關注點有三：1）美國11月非農就業，超弱的上期數據有一個翻盤的機會，預測16萬，vs 10月的1.2萬；2）鮑威爾在《紐約時報》活動上發言，不知對聯儲局未來利率路徑作何評論；3）歐央行主席拉加德參加歐洲議會聽證會，市場在揣測大碼降息的可能。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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