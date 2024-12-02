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肥碌大食遊
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02/12/2024

神秘破落大廈內的美食天堂

#食家精選 #泰國菜 #Charmkrung #歡城 #曼谷 #曼谷美食 #泰國美食 #泰國
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　旅遊最大享受之一，當然為食食食。尋找美食，走到一個陌生城市，亂撞，可能做完N次水魚都未搵到合心意的。

 

　　咁點搞？最正路，當然睇旅遊書（如今已蒸發得八八九九 ），另外，就上網睇KOL介紹（但難知真假及邊個收咗水！ ）。故此，最穩陣是靠口碑。

 

　　更理想，是當地有為食朋友，由地膽做盲公竹， 十次八次都會有驚喜。

 

　　上周遊曼谷，正正如此，肥女B早年在國際廣播機構工作，認識泰國籍同事Maria成為知己，大家之後各奔前程，但仍不時聯絡。今次發達，剛剛Maria在曼谷，立即帶路。

 

　　「碌sir，保證有驚喜！」

 

　　果然，座駕經九曲十三彎，進入一條漆黑街道，四野無人。落車走入一座破舊大廈，也不見有乜餐館招牌。坐老爺電梯上六樓，門打開，喂喂，好鬼爛溶溶啫，點會有正嘢食呀？

 


咁款門口，你信內面有好嘢食？

 

　　Maria滿滿信心笑笑：「跟我嚟啦，你睇！」

 

　　經過污糟糟糟小空間，咦⋯⋯抬頭一望，果然別有天地，眼前是間極有心思設計的Open Bar and Kitchen Restaurant，坐爆靚仔靚女，嘩，乜原來曼谷有咁多氣質美人。

 


坐低，充滿笑容的女待應熱情招呼。

 

　　內裹別有洞天，坐爆靚人，氣氛熾熱

 

　　講真，成個餐牌，滿是泰文，就算有英文，小弟都一嚿雲，拋下一句：「Maria，我乜都飲乜都食， Just surprise me ！」

 

　　在落單期間，先四圍巡巡，發覺廚房有十位年青的廚師在集中精神弄美食，任何人，當專注工作時，就有一種攝人魅力，無論是否美男美女。

 


開放廚房內，年青廚師，人人專注。

 

　　此店牆上掛上大大個店名——歡城 Charmkrung，據Maria講，晚晚爆瀉，一位難求，因其氣氛獨特，令人身處其中，就有種快樂又現代的感覺。靈魂人物就是一個肥仔老闆，成個大快活，笑容永掛臉上，製造氣氛高手，只三十幾歲，已擁有兩間超級成功餐廳，背後的哲學，當然唔簡單。

 


肥仔老闆為生招牌，快樂鬼馬，人緣絕佳。

 

　　Maria非常豪氣，又紅酒又白酒，更將所有招牌食物，一一order。

 

　　各位，你問我當晚食咗乜？真的是冇研究之至，總之就是味味有泰國feel，酸酸甜甜加微辣，也有不少炸物，最佳送酒。

 


食物名稱？無研究之至，總之就是好味。

 

　　呢晚酒逢知己，成個人溶化在一種超級Happy Mood中，好耐未試過有呢種過癮感受了。

 

　　食完，無法唔拉肥仔老闆（根本唔識讀佢個名） 、Maria及肥女B夫婦合照。之後，再坐爛爛地電梯落到黑漆街頭，簡直像穿梭在兩個世界中，奇特！

 


呢餐非常滿足，速拉Maria(右）及肥女B夫婦與老闆合照。

 

歡城 Charmkrung

地址：839-841-843-845 Charoen Krung 31, 6th Floor, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100.

電話：+66 97-994-5523

 

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