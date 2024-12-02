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02/12/2024

從平台經濟看勞資關係

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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　本屆立法會開始實施愛國者治港，議事的方式改為官方及各方議員平心靜氣商討問題，過程中或有爭論，但最終都達到共識，畢竟議會過去花了大量寶貴時間去吵架而最終一事無成，香港已不能再蹉跎歲月，共識政治應該是最佳的選擇。不過，有時候並非所有問題都能達到共識，上周立法會辯論平台工作者的保障問題，由工聯會郭偉強提出一些包含具體建議的修正案，在商界議員反對下，罕有地不獲通過。由於過程比較複雜，恕筆者不詳細介紹，只帶出一個重點——勞資雙方的矛盾仍然難以解開。

 

　　何為平台經濟？簡言之，就是透過電子平台的預約，為市民提供不同服務，包括送餐、速遞及約車服務。據研究，香港至少有11萬名平台工作者，他們大多以自僱人士形式工作，換言之，平台工作者不受僱傭條例保障，但由於工作相當體力化，兼且需要戶外工作，結果勞損及意外機會大增。平台公司大多為平台工作者提供意外保險，但保障額比不上僱傭條例的保障。

 

平台工作者需要戶外工作，勞損及意外機會較高。(AP)

 

　　矛盾既然早已存在，爭議始終會出現。勞資審裁處去年審理一宗勞資糾紛時，裁定一家速遞平台與自僱合約員工具有僱傭關係。法官是根據多項考慮因素，包括誰有工作安排權、誰提供工具等等，最後得出有關裁決。今次案件是重要案例，政府除非上訴成功，否則必須制定政策，以配合法庭裁決。勞工界自然力爭提升平台工作者的保障，商界則指經營環境日益困難，增加保障難免會轉嫁到消費者身上。政府目前正檢討政策，並預計明年會有結論，但據了解政府大感為難，因為俗語所謂「公有公道理、婆有婆道理」。

 

　　不過，政府亦無迴避空間，環球各地都正研究解決方案，甚至已經提出具體方案。新加坡已經制定《平台工作者法案》，將平台工作者列為既非自僱，亦非傳統員工的第三獨特類別，平台要為平台工作者提供退休金、工傷和醫療保險，及給予工會集體談判權，但毋須提供年假、病假、休息日及超時薪酬等權益。新加坡的做法大膽創新，亦是一種折衷的辦法，不過相信要引進香港，一點都不容易，特別是工會的集體談判權，平台工作者不但可以自組工會，更有與僱主談判的法定權利，筆者認為商界短期內都難以接受。

 

新加坡將平台工作者列為既非自僱，亦非傳統員工的第三獨特類別。(Shutterstock)

 

　　無論如何，勞資矛盾一直都是難以處理的問題，且看政府有無解決問題的大智慧。

 

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