中學時，讀到一句英文，深入腦海，但卻無乜特別感受，正是——Hope for the best, prepare for the worst。單睇字面，已易明白。

有些名句，應釘在牆上，讓自己記一世。



點解當年無感受，當然是因年輕無敵，大把光陰，更重要，自己由家庭經濟到讀書天份，皆處非常低層次，故此，已經相當「worst」，唔使「prepare」也。

不過，經過幾十年捱吓捱吓，終於踏入收成期，與很多童年老友一樣，生活未算the best，但已very good。

但呢種very good狀態，也會導致自己墮入另一句明言——Complacency Kills。

即當你過分滿足現狀時，會很大機會失去危機感，以為一切日後皆奉旨繼續如此。

係真唔係真？當然唔係！尤其退休後，邁向70歲或更大年紀，身體的變化，絕對不會以你個人意願為依歸。故此，長者應為自己身後一切做好部署，此乃為自己，也是為親人應做的事。

踏入銀髮階段，無論幾健康，也應為離世後一切作好部署。

近來不少有心人一再提醒，銀髮族，除審慎理財，確保自己晚年經濟安穩外，更應認識及落實退休三寶——平安紙、授權書及預設醫療指示。後者將成法例，讓病人清醒時可以定下意願。

原來不少成功人物，包括標榜自己是知識分子的，皆對談離世充滿避忌，從而忽略應做的準備，結果禍及後人。

本來一直覺得，現代人自己會理智地早為身後作一切部署。豈料，過去幾年四出做退休分享會及與老友、老同學以至老同行傾起，弊弊弊，原來，就算是高官、專業人士、總裁人馬、演藝明星⋯⋯本全部是知識分子，但去到為人生終結作準備時，卻大部分不願面對，尤其對退休三寶更是矇查查。

早早安排好退休三寶：遺囑、授權書及預設醫療指示，即可安心享受人生餘下的美好日子。

原因個個覺得自己一直正常無事，毋須早立遺囑，且一直有充足能力理財，又或早與太太開咗聯名戶口互相照應，一切可安然放心。

這當然錯錯錯。首先，任何律師老友肯說亮話時，都會告知，無立遺囑的後遺症，輕則有事時子女無法取得你的積蓄，更可能完全不知你有何積蓄，弄至財富大量蒸發。

其次，沒有遺囑，可能令後代陷入爭產大戰，家庭分裂，變成世仇。這是你願見到的嗎？

另外，授權書也是極度重要，我就親眼見證幾位老友，本來健健康康，突然在外地遭逢意外，變植物人，又或在香港中風，全部於毫無心理準備下失卻理財能力。但此時，卻要支付大量費用作緊急醫療及日後長期護理。人失去知覺，怎能動用銀行內的財富？於是，就變成有錢而無得用，禍延家人空着急。

假若早早做咗授權書，立即可以有法定者替你安排一切費用，緩解所有急切情況。

當然，最後更要為自己做預設醫療指示，有法可依下在最低痛苦情況中離世，不必被「強迫」無止境下繼續被折磨（美其名維持生命）。

一切一切，皆要自己主動及早安排，否則，後悔就太遲喇。