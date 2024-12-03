今個聖誕，一眾Pokémon以冬日主題亮相皇室堡，並由即日起至2025年1月1日帶來【Pokémon冬日大冒險】，與粉絲們共度佳節。即刻睇下有咩正嘢玩同打卡位啦！

必影3大打卡位：全港首次引入PTCG發光聖誕樹、夢幻飄雪水晶球、冬日雪橇車

立體造型可達鴨首次現身香港！喺Pokémon TCG Bling Bling發光聖誕樹下等大家，粉絲們千祈唔好錯過呀！PTCG發光聖誕樹有4米高、分成8層，由近百張巨大版PTCG卡牌堆疊而成，大家可近距離打卡、慢慢欣賞每張PTCG卡牌～

聖誕又點少得飄雪水晶球？皇室堡中庭的巨型飄雪水晶球帶領大家走進一場Pokémon的冬日冒險。有逾2米高嘅卡比獸、仲有換上冬日造型嘅小精靈，喺巨型飄雪水晶球旁，等你同佢哋一齊探險影相！

聖誕節總會瀰漫著節日快樂及祝福！伊布連同一眾小精靈引領雪橇車派送禮物，各位訓練家更可走進車內同佢哋拍照留念，留住與一眾Pokémon同慶聖誕的快樂瞬間。

必玩「Trainers Camp」：邊玩邊學速上手 完成訓練可獲豐富獎品

結合傳統寶可夢集換式卡牌遊戲收集玩法與趣味的手機應用程式《Pokémon TCG Pocket》月前正式開放，相信令不少人勾起收集和玩寶可夢集換式卡牌遊戲的樂趣！

為了幫助訓練家們提升對戰技巧，皇室堡特別舉辦了【寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」】。由專人授課，參加者將學習如何成為「牌組構築師」、「傷害計算家」、「招式達人」、「弱點神探」及「硬幣投擲手」，享受對戰的樂趣。一眾訓練家只要完成「Trainers Camp」的教學後，更可獲得贈品！

必逛Pokémon冬日快閃店：入手會場率先發售周邊 窩心聖誕禮物提案

Pokémon冬日快閃店內逾百件Pokémon原創精品將於現場發售，包括將會率先在會場發售的Pokémon聖誕卡-花圈、Pokémon聖誕迷你卡及Pokémon聖誕小夜燈等。另外，更有訓練家必入手的寶可夢繁體中文版五週年紀念手提收納箱組合、毛絨公仔、絨毛手機支架等，粉絲們切勿錯過！

【etnet 賞你】賞「皇室堡Pokémon冬日大冒險」Pokémon冬日座枱月曆2025

依家etnet 嘅讀者只需要完成以下步驟，就有機會獲得「皇室堡Pokémon冬日大冒險」Pokémon冬日座枱月曆2025乙份！

參加方法：

1️) 讚好及追蹤 經濟通etnet Facebook專頁 及 皇室堡Facebook專頁

2️) 於Facebook 讚好並分享活動帖子

3️) 在活動帖子留言分享你最鍾意邊隻Pokémon同點解

4) 填妥表格：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=915

答案最有創意嘅50位參加者，將會得到「皇室堡Pokémon冬日大冒險」Pokémon冬日座枱月曆2025乙份！

備註:

• 截止日期：2024年12月9日晚上23:59

• 經Facebook通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

條款及細則：



1. 活動將於2024年12月3日起至2024年12月9日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅50位參加者，「皇室堡Pokémon冬日大冒險」Pokémon冬日座枱月曆2025乙份。



5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。