《破‧地獄》打破死亡禁忌談喪禮安排 謝展寰公布綠色殯葬使用率創新高 推專頁簡單申請服務

與朋友或家人談論身後事，早已不是要忌諱的話題。加上近來香港電影《破‧地獄》，以香港殯儀業做主題，成為大家的流行話題，亦不期然會提及有關內容，為自己身後事作出初步打算。環境及生態局局長謝展寰。看過電影後亦有感而發，食物環境衛生署（食環署）有為巿民提供殯葬服務，而且盡量以人為本。他透露愈來愈多人選擇離世後選用綠色殯葬，使用數字有上升趨勢。

由藝人黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康等人主演的電影《破‧地獄》，大收旺場，票房數字有如烈火戰車不斷向前衝，電影公司昨日（1日）宣布，票房已超過1億1000萬。這套電影以香港殯儀行業為主題，帶動觀眾把死亡這個話題無忌諱地談論。而殯葬事業，其實隨著社會進步，除了傳統習俗，漸漸多人關注環保殯葬。

環境及生態局局長謝展寰近日在網誌上透露，「隨著時代變遷，愈來愈多人選擇綠色殯葬，將骨灰撒入紀念花園或大海。回歸自然是讓生命以最自然的方式延續，融入大地，滋潤新生，亦是對生命的致敬和尊重。」他根據數據顯示，稱綠色殯葬的使用率從2014年的8.4%增至今年截至10月的逾18%，創下歷年最高數字。他相信隨著社會進步，綠色殯葬將會愈來愈普及。

在網誌內，謝展寰透露自己已登記「綠色殯葬中央登記名冊」，亦呼籲支持這項服務的巿民，可以從簡單的手續免費登記，方便家人在自己他日離世後，可按照自己的意願辦理後事。他從電影中領悟到，「死亡不應該是禁忌，相反我們應該從死看生、及早預備、活在當下」。

此外，自今年4月起，食環署陸續於臨海的曾咀紀念花園推出可寫下對先人的思念及祝福的紙撒灰器和惜別花袋，以及用來投遞心意信箋的木雕藝術品「渡船」。「渡船」是本地木刻藝術家凌展騰先生創作的參與式藝術品，以環保及思念為主題，以回收廢物而製作完成的藝術品，以船為喻，紀念使用綠色殯葬的逝者，並給至親一個離別後的過渡空間。為了方便市民了解各種後事安排資訊，食環署在最近推出了「身後事安排」專題網站，幫助市民為離世摯愛安排後事，引領家庭可簡便妥善安排每一個相關步驟。進一步的查詢，可於網站內找到，以作參巧。