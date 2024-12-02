電競已成全球現象 打機真的會打出個未來

隨著科技的進步和遊戲文化的蓬勃發展，電競已成為一個全球現象。根據遊戲產業調研機構Newzoo的最新報告，2024年電子競技的觀眾人數預計將持續增長，這一趨勢將對整個遊戲產業產生深遠影響。

曾幾何時，香港政府相當看好電競產業的發展，又搞電競甚麼大賽，又將一些爛場改變成為電競中心，甚至話要培訓不少年輕選手參加世界大賽。

幾年下來結果如何，又是「假大空」的下場。

2025年電子競技的發展趨勢

10年前，全球觀看電競直播的觀眾達到1億6000萬人，到了2025年，觀眾觀眾將成長至6.5億人，整體電競比賽的總觀看人數已經達到NBA觀看人數的兩倍，隨著參與人群的暴增，也帶動了整體產業的發展，今年二月Newzoo的最新報告顯示，全球電競市場預計 2023 年為 40 億美元，預計到 2030 年將達到 140 億美元，2023 年至 2030 年複合年成長率為 16.7%。

電子競技的崛起不僅僅是遊戲愛好者之間的競賽，更是社交文化的一部分。根據Newzoo的報告，2024年，全球電子競技觀眾人數預計將達到5.5億，這一數字比2023年增長了約8%。贊助收益預計複合年成長率為 12%，媒體版權收入流部門預計未來八年複合年成長率為 23.3%。

這一增長主要得益於直播平台的普及，如Twitch、YouTube Gaming和Facebook Gaming等，這些平台為觀眾提供了便捷的觀看渠道和互動的社交體驗。

電競觀眾的年齡和性別分佈也在持續變化。過去觀眾主要集中在青少年和年輕成年人中，但現在愈來愈多的女性觀眾和中年觀眾也開始參與進來。

隨著觀眾需求的變化，電子競技的直播內容也變得更加多樣化。除了傳統的比賽直播，許多賽事和內容創作者開始探索新的形式，如實況主的互動直播、遊戲教學和娛樂性質的節目。這些內容不僅吸引了新觀眾，還增強了觀眾的參與感，促進了社群的形成。

所謂的Gen Z世代出生於1996-2010年之間，他們是伴隨著科技長大的一代，這一族群95%的的青少年都擁有智慧手機，45%的調查者表示他們永遠線上。

當年太陽花學運，泰國學生大示威，他們背後的力量就是這個世代價值觀，他們早已習慣在虛擬世界中，也是所謂的無大台，透過各種情景凝聚團體力量和作戰的能力。

打機長大的年輕人，都具備一種天生的本能，就是Role Play，這已經成為一種世代價值觀，全球每一款遊戲雖然不同，但一定有些共通點，就是玩家能有多重角色，透過打機戰鬥增加能力，即使玩家再優秀，也無法單獨對抗遊戲中的怪獸妖魔，必定要靠朋友，戰友，達到目標的路不只一條。

除了和敵人戰鬥，提升功力，過完一版又一版，蒐集裝備和完成遊戲設置的任務之外，同時會體驗劇情一路上遇到的各種遭遇，就是人生。

他們擅長扮演多重角色，容許失敗，能夠跨領域合作，因為遊戲是匿名，所以無論性別、年齡、職業也許不同，只要一齊打機，就能夠快速按任務編組。一群人彼此扶持，各就各位，分工合作。

他們絕對早熟，他們生於社群；

他們善用數碼能力，迅速解決和年輕人溝通的問題；

他們知道未來的工作現在還不存在，他們知道舊經濟已經完全被破壞，

他們知道沒有甚麼是穩定不變，擺在他們面前的不是上流力，也不是擔櫈仔。

人生最迷人的事，上一關的經驗不見得能夠帶到下一關，打完下一關，下一個世界就是全新的遊戲規則。

世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。打機世代的人生規劃，永遠趕不上變化。如果人生可以從頭再來，希望你和你孩子16歲時就知道這些。