FX MONDAY｜拆解Black Friday銷情｜東京通脹加快 日本本月加息預期增？｜特朗普關稅將挫加拿大經濟？

嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室 高級投資策略師 陳正犖

多間數據商估算，美國「黑色星期五」網購銷售額按年升介乎10.2%至14.6%，但由於實體銷售額疲弱，整體星期五交易額只有溫和增長，為預期之內？觀望本周五公布的美國11月非農數據會否影響本月減息預期？美元上周反覆走低，短期現獲利回吐？東京11月核心CPI按年升2.2%，高於預期、並較前月加快，日本央行本月有充足條件加息？

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