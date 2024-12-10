台灣人對棒球的極度狂熱，看在非土生土長的人眼中，委實難以理解。對香港人來說，先把棒球想成足球，基本上只能體會個大概。因為對台灣人而言，棒球不僅僅是熱愛的運動，甚至還牽動到與其他國家盤根錯節、多年累積的恩怨情仇，所以投入程度更深。不誇張的說，要想真正了解台灣人，必先知道台灣人發自骨子裏對棒球的投入程度。

台灣隊打敗宿敵韓國和日本，贏得世界棒球12強賽冠軍。

最愛在各種國際賽搞陰險小動作的韓國，是台灣人的頭號死敵。當年一位體育主播在中華隊到最後關頭輸給韓國後，瀕臨失控激動落淚，發自內心的泣訴吶喊：「好想贏韓國！真的好想贏韓國！」說出所有台灣球迷心聲，也成為經典名言。今年中華台北隊出乎所有人意料，從不被看好，一路過關斬將，宰掉最想贏的韓國，晉級世界棒球12強賽的四強，已經跌破所有人眼鏡，最後更在日本隊的主場東京巨蛋打敗日本武士，奪下冠軍。事隔半個多月，新一波台灣棒球熱持續燃燒。就在12強奪冠之後，中華少棒隊也在日本漂亮的打敗勁敵日韓封王，更增添了熱度。四大超商、量販店、小吃和餐飲全都瘋狂打折優惠，堪稱全台普天同慶。

這個月，台灣各地商家都推出買一送一活動，慶祝台灣棒球隊獲勝。

幾十年來，台灣向來少棒最強。我的台灣妻子那一輩人都記得，少棒隊到美國比賽年年表現精彩，就算有時差也全民甘心熬夜看轉播，替中華小將加油的時代記憶。不過青少棒到青棒到成棒，卻愈來愈弱。畢竟要留住優秀球員，必須有職業隊，球員才看得到未來。好不容易，1990年開始成立中華職棒。可惜的是，隨著黑道介入，運動賭博風氣盛行，受不了金錢和美色誘惑的球員，被外圍賭博組織控制，淪為打假球的工具。短短20年間，起碼發生五次嚴重打假球大規模涉賭事件，而且沒有一支球隊倖免，眾多高人氣明星球員都無法全身而退，傷透了球迷的心，台灣棒球遭遇一次又一次嚴重打擊。

不過接著許多優秀球員遠赴日本和美國打球歷練，表現精彩，又燃起熱度。最有名的包括登上美國大聯盟的王建民和陳偉殷兩位投手，還有在日本的陽岱鋼等人。

台灣人愛棒球，源自日據時代。1931年嘉義農校棒球隊代表台灣到日本參加夏季甲子園盛會，竟然一舉奪下亞軍，博得「英雄戰場，天下嘉農」的美譽，這段傳奇往事還拍成了電影。

今年是中華台北隊再度崛起的關鍵契機：企業家辜仲諒擔任棒球協會理事長後，慷慨出錢出力；教練團將士用命，幕後情蒐團隊也發揮功能。所有條件加總在一起，給了台灣棒球又一次機會。

在花絮的部分，必須說本屆球員除了本身實力，顏值平均相當高，帥哥畢竟看起來就是賞心悅目。有的是花美男，捕手林家正則是長得正氣凜然，劍眉鳳眼，公認極似教科書裏的古人，活脫脫的威武大將軍模樣。所以如果聽到台灣女性朋友自稱「家正婦」，可別以為是打掃的「家政婦」，而是這位球員粉絲的自稱，目前台灣「家正婦」人數正在急劇暴增當中。

有趣的是，代表隊28位選手，原住民佔了多達13人，其中又以阿美族最多。我向來認為原住民是台灣的瑰寶，能歌善舞，與生俱來擁有優越音樂天份。曾經造訪某個小部落，正在舉辦歌唱比賽，隨便一個正在搬貨的阿姨放下貨物走上台，就唱出天籟美聲。從張雨生、張惠妹、鐵肺歌后A-Lin、動力火車，台灣出了數不清的原住民歌手，而他們基因裏的運動細胞也是驚人的強大。我喜歡登山，經常與原住民相處，深知他們的背負能力和運動神經，遠非一般漢人所能及。揚威棒球場，完全不意外。