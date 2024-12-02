日本過江龍鰻料理專門店「うなぎ四代目菊川」登陸銅鑼灣利苑一期！備長炭高溫直燒新鮮活鰻！

記者試食！又有一間日本過江龍人氣店登陸香港！總部設於名古屋的鰻料理專門店「うなぎ四代目菊川」，是由一間有超過90年歷史的鰻魚批發商直營，在日本共有20間店舖，另於韓國、台灣、泰國及廣州都設有分店。香港店獨特之處，是由日本「うなぎ四代目菊川」直接經營，為了提供與日本相同品質的鰻魚料理，作為鰻魚批發商第四代傳人和餐廳創辦人的菊川雄平將在香港親自掌廚！香港的食客有口福了！

「うなぎ四代目菊川」香港分店今日（12月2日）正式開業，位置在銅鑼灣利園一期，共有58個座位，寬闊舒適，更設有個室，適合人數較多的客人。最大的特色是跟日本店一樣，廚房設有玻璃，食客可以欣賞到師傅烤鰻魚的過程。記者率先於上星期試食，創辦人菊川san更親自落場為大家即席烤製名物「一本鰻」。

「うなぎ四代目菊川」香港分店跟日本店一樣，廚房設有玻璃，食客可以欣賞到師傅烤鰻魚的過程。上星期的傳媒試食日，大家都集中在這個地方拍照。（攝影：Katty）

「うなぎ四代目菊川」的特色是使用備長炭烤鰻魚，用高溫、且短時間把鰻魚烤熟，外脆內軟，兼有獨特的炭香味。（攝影：Katty）

店內特設「立場」儲存新鮮鰻魚 確保無泥味

作為一間由超過90年歷史鰻魚批發老店直營的餐廳，「うなぎ四代目菊川」對鰻魚的挑選非常嚴謹，會揀當季肉質最肥美的鰻魚，直送到店內。為了保持新鮮度，大約兩日左右返一次貨，再用專門的鰻魚儲存裝置「立場（たてば）」存放，頂部高處會有經過濾的水擊落裝了活鰻的膠箱，除了去泥味，還可以令肉質更結實。

儲存鰻魚的裝置「立場（たてば）」，水溫維持在13.6度，保持適當的活躍度。雖然廚房內有大量活鰻，但一點點魚腥味都沒有。（攝影：Katty）

劏之前會先用大量的冰去令鰻魚變成昏睡狀態，為了保持新鮮度，師傅每日只會劏當日用的分量。（圖片來源：うなぎ四代目菊川）

劏好之後，再串起來，待有客人落order後，新鮮即燒。（圖片來源：うなぎ四代目菊川）

備長炭即點即燒 名物「一本鰻」

餐廳特別選用自家研發的備長炭在高溫、且短時間內將鰻魚烤製，外層非常脆，肉質軟嫩，油脂甘香，非常美味。名物「一本鰻」，除了原條燒，更是原條上！平時食鰻魚飯，一般都是放在一個小小的盒中，通常都會把鰻魚切開件「うなぎ四代目菊川」特別訂造長方型的「信樂燒」器皿用來盛載原條鰻魚，除了賣相震撼之外，更有保溫作用。

記者今年曾在日本「うなぎ四代目菊川」的三重縣VISON分店吃過一次，當時已經被原條上的「一本鰻」震懾，估不到相隔半年，竟然可以在香港原汁原味地吃到，而且質素絕對可媲美日本，作為一個鰻魚控，實在非常興奮！

記者有幸吃到由創辦人菊川san親手燒烤的「一本鰻」，覺得非常幸福！見他手法非常熟練，右手控制炭爐上的鰻魚，左手將燒至差不多熟的鰻魚放進秘製醬汁內，就好像在舞台上表演一樣，食客都可以透過玻璃窗欣賞！（攝影：Katty）

餐廳特別訂造長方型的信樂燒器皿盛載「一本鰻」，除了賣相較吸引之外，更有保溫作用。（圖片來源：うなぎ四代目菊川）

「名物一本重」$385

用備長炭燒的鰻魚外層非常香脆，充滿炭香，別掛住打卡，要盡快食！（攝影：Katty）

每一啖飯都沾滿從創業以來傳承至今的秘製醬汁，味道不會過分濃膩。（攝影：Katty）

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