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03/12/2024

聖誕好去處2024｜中環大館12米聖誕樹亮燈！免費馬戲節目＋換聖誕禮物＋節日美食＋工作坊

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Text: Eunice Chow Photo: 大館

　　聖誕節愈來愈接近，中環大館傳統的12米高大型戶外聖誕樹已經亮燈，大家又多個打卡好去處！節慶活動《馬會x大館—小心意•大眾樂 2024》更為大家找來12個來自不同國家天馬行空的當代馬戲節目，12月14日《玩轉大館馬戲季》即將回歸，現只要到大館現場欣賞三個不同馬戲節目，透過大館 APP 打卡有機會獲得獨家禮「襪」！

 

中環大館傳統的12米高大型戶外聖誕樹
 

中環大館傳統的12米高大型戶外聖誕樹
 

中環大館傳統的12米高大型戶外聖誕樹

 

　　今年《玩轉大館馬戲季》於 12 月14 日起載譽歸來，觀眾將可近距離觀賞12 個全新馬戲節目，包括讓人目瞪口呆的雜技表演、惹笑又窩心的小丑演出等，結合藝術元素與戲劇性的表演，老少咸宜。《玩轉重力指南》由來自澳洲的雜技團 Gravity & Other Myths 操刀，眾表演者利用自身軀體探索重力與平衡，以柔軟多變的肢體動作，耍出各種不按章法的雜技。

 

《玩轉重力指南》圖片來源：© Morgane Sette

 

　　另一重頭戲《「飛」常門中門》，則由四位來自比利時的雜技團隊呈獻，他們分別擅長利用吊帶、腰帶、空中吊杆等施展各種雜技，一扇平平無奇的門都可瞬間化成他們的表演舞台，驚險刺激。

 

《「飛」常門中門》圖片來源：© Jona Harnischmacher

 

《雀躍巡遊》亦會帶來巨型鸚鵡木偶，在檢閱廣場與大家見面。

 

　　《玩轉大館馬戲季》另一大受歡迎節目《釘孤枝熱血大亂鬥》將重磅回歸，各路高手藉此盡情交流，今年大館更推出全新的《亞洲馬戲平台》，使大館成為亞洲馬戲高手的聚腳地，家長和孩子更可齊齊參與 Circus D. Lab 於 12 月 21 日舉辦的親子雜耍工作坊，從中學習基本的雜耍技巧，共享快樂時光。 

 

 

 《玩轉大館馬戲季》

日期︰2024 年 12 月 14 日起

地點︰大館各處

詳情︰https://qrs.ly/wega7q6

 

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