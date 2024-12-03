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03/12/2024

【FOCUS】千億財赤亟待節流，公僕薪酬可加可減？

#陳茂波 #地價收入 #財政儲備 #低稅制 #地產商 #資助大學 #公務員薪酬 #朱鎔基 #財政赤字
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　　24/25財年過去大半，財政司司長陳茂波最新將年度財赤字預估，由2月時的「481億元」上調至「1000億元上下」，主因賣地和補地價收入大幅下滑。財爺自大流行以來年年「估錯數」，另類佐證大環境變幻莫測。眼下最值關注的問題是，港府老生常談的「節流/開源」，到底如何才能見實效？

 

未計首7月淨舉債787億元

 

　　不計不知道，一計嚇一跳。2月預算案預計全年地價收入330億元，惟截至10月實際收入僅37億元；財爺將全年赤字預測倍增至千億，已足以令人咋舌，惟若計入財年首7月已淨舉債787億元，全年實際財赤隨時直奔兩千億關。

 

【FOCUS】千億財赤亟待節流，公僕薪酬可加可減？

若計入本財年首7月已淨舉債787億元，全年實際財赤隨時直奔兩千億關。(AP)


　　 　 
　　回看2020年大流行以來，4個財年累計赤字高達4446億元（扣除21/22年度293億元盈餘），財政儲備四年半蒸發近5900億元（以2020年3月底11603億元計）。

 

　　儘管港府仍擁有4.1萬億（截至9月底）外匯基金資產，但財政儲備低見5709億元（截至10月底）的2011年以來低位，僅相當於約9個半月政府開支。波叔「三數年後恢復收支平衡」樂觀預期的鏡像，潛台詞直指未來25/26、26/27、27/28財年恐仍錄財赤，加上28/29財年需償還債款預期將超越發債收入，前景可謂相當嚴峻。

 

日講夜講，惟無力又無方

 

　　那麼，面對上有「簡單低稅制」的金漆招牌不可動搖，下有醫療、教育、社福開支一個都不能少；左有地產商一邊觀望、一邊「計數」令賣地收入冰封，右有零售業者要麼結業、要麼苦撐拖低利得稅……無論是重點的「節流」，還是輔助的「開源」，實情即是港府日講夜講，但依舊無力又無方。

 

【FOCUS】千億財赤亟待節流，公僕薪酬可加可減？

地產商一邊觀望、一邊「計數」令賣地收入冰封。

 

　　難在哪裏？看看港府的綜援及公共福利金計劃，本財年預算開支分別高達224.6億元、549.6億元。另邊廂，香港逾750萬人口中，勞動人口僅383萬人，低於疫情前的397萬；相比之下，擁有600萬人口的新加坡，總就業人口（不包括外籍幫傭）連升12季至373.8萬人。

 

「鐵面宰相」曾支持減薪

 

　　再看8間資助大學學士學位課程本學年招生非本地生逾1.7萬人，按人均每年學費約16.3萬元，而港府匡算每位大學生每年學費實際成本約33.6萬元計，以及公務員本財年一般開支總額57.8億元，僅「自置居所津貼」、「長期優良服務旅行獎勵計劃」預算就分別達4.98億元、10.5億元計，難怪坊間關於「收取非本地生足額學費」、「公務員共度時艱」呼聲不絕。

 

【FOCUS】千億財赤亟待節流，公僕薪酬可加可減？

有「鐵面宰相」之稱的朱鎔基2002年曾明言，支持公務員減薪以協助應對港府膨脹的財赤。(AP)

 

　　僅就後者而言，行政長官李家超周二（3日）未有正面回應，惟承諾政府會開源節流。不過，若回想2002年12月10日，有「鐵面宰相」之稱的時任總理朱鎔基明言，支持公務員減薪以協助應對港府膨脹的財赤，高官帶頭「做嘢」固然牽一髮而動全身，但面對連續第三年千億級財赤的港府，引入公僕薪酬可加可減的獎罰機制，或是時候提上「節流」日程。

撰文：金子安

 

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