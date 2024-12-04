GLOBAL Wednesday｜南韓政局不穩 會否影響亞太股市氣氛？｜內地服務業PMI遜預期 經濟前景有隱憂？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

南韓總統尹錫悅於周二（3日）晚上突然宣布戒嚴，惟僅維持6小時以「閃電式」落幕，拖累韓股今早（4日）曾跌2%。其後尹錫悅分別遭在野黨威脅彈劾，和執政黨要求退黨，南韓政治局勢未明，韓股去向會否影響其他亞太股市？

另一方面，內地最新公布11月財新服務業PMI降至51.5，較10月下降了0.5個百分點，遜市場預期，數據有何暗示？而美國早前公布的10月服務業PMI不及預期，11月有望好轉？

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