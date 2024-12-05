聖誕自助餐2024│佐敦普慶餐廳推紅白盛宴 冷熱盤海鮮+節日限定澳洲M5和⾁眼扒 聯乘阿華⽥特色甜品！

終於踏入12月，聖誕節即將來臨，通常都會約一班親友歡度節日，今年各間餐廳都推出不同款式的自助餐，普慶餐廳（The Astor）呈獻「紅⽩聖誕盛宴」自助餐，精選多達200款環球美食及海鮮冷盤。餐廳特別以懷舊燈飾作佈置，客人可感受到溫暖聖誕氣氛！

普慶自助餐主打各類海鮮，為應節日加碼推出多款海鮮冷盤，包括生蠔、 波⼠頓龍蝦鉗、麵包蟹、鱈場蟹腳、小龍蝦、青口及小龍蝦等供應。還有節日限定的波⼠頓凍龍蝦及翡翠螺提供。 除海鮮冷盤外，還有多款海鮮熱食，包括即蒸波⼠頓⿓蝦，肉質爽彈，鮮味十足。客人更可自選醬汁，如檸檬蒜蓉⽜油、泰式辣醬、白酒香草汁及蜂蜜芥末醬等，配搭出⼼⽔口味。其他精選海鮮菜式還有香烤虎蝦、⿓蝦沙律海膽手卷、意式雜錦海鮮湯、即席炮製的西班牙海鮮飯等輪流供應。

聖誕節的主角「聖誕火雞」亦少不了，⾁嫩多汁的火雞配上蔓越莓醬，酸甜開胃。愛吃肉的客人，還可以選擇在聖誕節及除夕夜限定的澳洲M5和⽜⾁眼扒；聖誕楓糖漿烤火腿亦是限定必食之選，啖啖⾁的嫩滑火腿， 配上濃郁的松露蜜糖芥末。還有多款烤⾁如香草烤⽺架、草飼安格斯帶骨牛扒、烤⽜肩胛肉、⻄式五香烤鴨等輪流登場。

烤⾁區同時提供⼀系列配菜選擇，包括糖漬栗⼦、烤焗椰菜仔等。另外，有回本必食的即切36個月西班牙黑毛豬風乾火腿，以及歐洲⼤受歡迎的 Raclette 芝⼠專區，烤⾄半溶的芝⼠配搭精選配料，包括釀蟹蓋、酸菜及麵包粒等。

於甜品方面，有⼀系列節日甜點如聖誕核桃批、紅莓批、聖誕造型曲奇、紙杯蛋糕、薄荷朱古⼒布朗尼及繽紛的馬卡龍塔等。於12⽉24⾄26⽇聖誕夜更限定供應棉花糖熔岩雪山，經典甜品火焰雪⼭外包著棉花糖和士多啤梨醬，再淋上冧酒點燃，有得食又可以打卡。 普慶餐廳更與阿華⽥聯乘合作呈獻⼀系列限定甜點，輪流供應阿華⽥朱古力撻、阿華田意式奶凍、白華田意大利芝⼠蛋糕杯、阿華⽥千層蛋糕和白華田雞蛋仔等，任君選擇。

聖誕自助餐包任飲聖誕香料暖紅酒，無酒精選擇包括雜果賓治、無酒精蘋果酒、西班牙水果酒及阿華田特飲黑白華田脆脆。每位客人另加HK$90即可享無限暢飲優惠，任飲精選氣酒、紅⽩酒、韓國米酒、燒酒及汽水等！

普慶餐廳以香港經典的聖誕燈飾為主題，客⼈在品嚐豐盛節日美食的同時，仿如穿梭時空回到香港六⼗年代的聖誕夜，與親朋好友⼀起溫馨佳節時光。

現場還有晚市時段更會設置遊戲專區，每位客⼈可獲得遊戲券⼀張，於品嚐⾃助餐期間到遊戲攤檔⼀試運氣，有機會贏取小禮物！

*另加⼀服務費 *收費會於假期前後略有調整，詳情請向餐廳查詢