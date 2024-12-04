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04/12/2024

《黑白大廚》米芝蓮三星主廚安成宰餐廳 周潤發幫襯主廚開心招待 新名人飯堂佘詩曼率先光顧

#樊亦敏 #影視娛樂 #米芝蓮 #料理階級大戰 #本地遊 #周潤發 #翁嘉穗 #佘詩曼 #安成宰 #陳浚霆
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Text: wong lin lin rachel

　　周潤發的魅力，直達世界級！經常在街上跑步，或者在九龍城街巿被「野生捕獲」的他，近日與林建岳博士等人食飯。一眾人原來去了早前於Netflix熱播真人騷節目《黑白大廚：料理階級大戰》中，韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰於香港開設的餐廳。成為近日熱門人物的安成宰主廚，見到周潤發如見偶像，忍不住要示愛！而安成宰營運的餐廳，早已成為很多明星、名人的熱捧餐廳，躍升成新名人飯堂。

 

 

　　安成宰於《黑白大廚：料理階級大戰》節目中，擔任其中一位評審，由於節目在港掀起一陣熱潮，他亦成為關注對象。昨日（3日）他於個人及餐廳社交媒體上，分享與周潤發的自拍照。周潤發灰白頭髮，穿上黑色上衣，特別有型，來到餐廳則由安成宰親自接待他。

 

 

　　在其中一條片段中，見到安成宰跟周潤發拿起酒杯，安成宰有如小粉絲，以英語不斷表示經常看周潤發的電影，並受啟發開餐廳。使周潤發開心得不斷說：「多謝！」最後，安成宰還在社交媒體上，寫著「我愛你」來示愛。

 

 

　　這晚，周潤發跟林建岳去到由安成宰任行政總廚的MOSU餐廳食飯，合照上還有另一主廚Jimmy Lim。其實開業以來，餐廳一直甚受歡迎，加上節目播出後，更加令餐廳預約爆滿。而之前都有不少藝人、名人曾光顧，包括：佘詩曼、陳浚霆、樊亦敏、翁嘉穗等人，還在現場打卡留念。

 

 

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