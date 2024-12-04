  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

04/12/2024

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

#韓國政治 #尹錫悅 #戒嚴令 #彈劾 #全斗煥 #首爾之春 #李在明 #青瓦台 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　要麼大勝，要麼全輸－－檢察官出身的韓國總統尹錫悅，周二（3日）深夜10時30分突襲式宣布戒嚴令，惟短短6小時後，就在190名國會議員的反對票壓力下宣布解嚴。尹錫悅政治豪賭失敗，下台進入倒數，折射威權底色的脆弱，更牽動地緣政治又一次洗牌。

 

戒嚴令僅6小時，45%賭盤押本周彈劾

 

　　自反對黨「共同民主黨」4月於國會選舉大獲全勝（贏得300席中的175席），面對政府官員遭接連彈劾、太太金建希涉操縱股價案遭窮追不捨、明年預算案遭大削總統秘書室等經費……一早淪為「跛脚鴨」的尹錫悅終於忍無可忍，昨日深夜緊急發表全國電視講話，直斥反對黨為「反國家勢力」，並指戒嚴令旨在「消滅親朝鮮勢力、保護自由的憲法秩序」。

 

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

尹錫悅周二深夜緊急發表全國電視講話，直斥反對黨為「反國家勢力」。(AP)

 

　　軍方隨即與國會警衛隊對峙，並通過直升機空降國會主樓，以戒嚴令為由禁止國會等所有政治活動。不過，議長禹元植仍宣布召開全體緊急會議，反對黨黨魁李在明領銜翻墻進入國會，最終以190票對0票通過議案宣布戒嚴令無效。

 

　　儘管尹錫悅於周三（4日）清晨4時宣布解嚴，但風波仍繼續發酵。除了韓國股匯齊挫，引發韓國央行宣布將按需要增加短期流動性穩定韓元，包括幕僚長在內的總統府高級官員商定集體請辭。賭盤Polymarket關於尹錫悅在周五（6日）前遭彈劾的押注高於四成（45%，截至周三中午）。

 

讚全斗煥「擅長政治」，信非輸即贏

 

　　韓國時隔44年再現戒嚴，雖然短短6小時即峰回路轉，但尹錫悅毫無預警地突然祭出戒嚴令，震驚世界之餘，更令韓國人彷彿重回44年前的「首爾之春」－－時任保安司令全斗煥借總統朴正熙遇刺，發動軍事政變挺進首爾，最終問鼎總統，集軍政大權於一身。

 

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

全斗煥信奉「失敗是反叛，成功不就是革命嗎」，而尹錫悅對這位獨裁者青眼有加。

 

　　無獨有偶，有「韓國特朗普」之稱的64歲尹錫悅，對這位獨裁者青眼有加，曾盛讚其「擅長政治」；而全斗煥那句「失敗是反叛，成功不就是革命嗎」的名言，亦似對無任何政治歷練（擔任27年檢察官）的尹錫悅，有如同官司「沒有對錯，只有輸贏」般的感染力，以軍事政變、突擊戒嚴等威權來重組或清算，要麼大勝，要麼全輸。

 

「親美、聯日、抗朝」路線或迎洗牌

 

　　相比全斗煥1980年成功上位總統，1996年遭法院因叛亂和內亂罪判處死刑（次年獲總統金泳三赦免），尹錫悅遭威權反噬的速度無疑將更快。鑑於國會彈劾總統的門檻為三分二多數票，意味已計劃周四（5日）凌晨提出彈劾法案的「共同民主黨」，只需再爭取25票，就能令尹錫悅下台。

 

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

尹錫悅力主「親美、聯日、抗朝」路線，早前攪動起東北亞大變局，或迎來又一次洗牌。(AP)

 

　　以尹錫悅現時四面楚歌的情勢看，就連所在的「國民力量」黨周三亦召開會議討論其退黨等事宜，總統生涯勢已進入倒數，甚至「青瓦台魔咒」的牢獄之災亦隱現墻角。此亦意味著，尹錫悅力主「親美、聯日、抗朝」路線，早前攪動起東北亞大變局，或迎來又一次洗牌。

 

撰文：金子安

 

 

《說說心理話》說說心理急救：遇危急事故應如何面對？點樣正確提供情緒支援？講錯說話容易造成二次傷害！► 即睇

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#韓國政治 #尹錫悅 #戒嚴令 #彈劾 #全斗煥 #首爾之春 #李在明 #青瓦台 #大國博弈
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

04/12/2024 13:32

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲新推38日4.08厘，集友3個月加至3...

02/12/2024 17:48

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk