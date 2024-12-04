86歲瓊瑤輕生Facebook驚人留言！ 安撫粉絲：我選擇這種方式，翩然歸去 留遺書最後的作品《當雪花飄落》

台灣著名作家瓊瑤，今日（4日）下午突然傳出在台北淡水住處逝世，享年86歲。消息傳出後驚震世界各地的書迷。據消息指，她的秘書發現其遺體，並在現場發現留有遺書，有指瓊瑤是輕生，但未經證實。不過她的Facebook帳戶，由親友在下午3時許代為出帖文，以最後作品《當雪花飄落》內容寫著，並安撫支持者不要傷心，「各位親愛的朋友知音們：不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！」

瓊瑤本名陳喆，筆名瓊瑤，生於四川成都，晚年居於台灣淡水。她為台灣言情小說作家，亦是編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人。香港人最為認識，除了她多本浪漫外情小說之外，就是她的作品改編成劇集《情深深雨濛濛》和《還珠格格》，古巨基、趙薇、林心如等藝人分別參與演出，當時在香港甚受歡迎，掀起熱潮。

瓊瑤驚傳離世消息，有指秘書發現她的遺體及遺書，遺書內容大概指自己活夠了。消息傳出後，約在下午三時，親友代為更新Facebook，留下了她最後的作品《當雪花飄落》：

《當雪花飄落》

當雪花開始紛紛飄落

我心裏輕輕的唱著歌

終於等到了這一天

生命裏的雪季沒錯過

這趟旅程走來辛苦顛簸

且喜也有各種精彩唱和

經過了山路的崎嶇不平

挨過了水路的駭浪風波

留下了…留下了…

我那些字字句句的著作

是我今生為愛燃燒的熱火

誰在雪地插了鮮花一朵

陽光映著玫瑰如此鮮活

正像我心中的雪與火

無論是好是壞是對是錯

那個我…那個我…

始終追尋著日出與日落

相信人間有愛 初心如昨

這是我最後的選擇

時間已到 生命不會更好

不拖累所愛 也超越病魔

我心翩然自如奔放快樂

當此刻…當此刻…

有如雪花與火花同時綻放

我將飛向可以起舞的星河

瓊瑤 寫於淡水雙映樓

2024、11

各位親愛的朋友知音們：

不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！

「翩然」是我最喜歡的兩個字，代表的是「自主、自在、自由」的「飛翔」，優美而「輕盈」，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了！

這是我的願望，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事「作主」。

上蒼對於生命的過程，設計得不是很好。當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的「死亡」。

我是「火花」，我己盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。我要說的話，都錄在我《當雪花飄落》的視頻裏了。希望我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。

朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！

我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！

別了！我至愛的你們！慶幸此生，曾經和你們相遇相知。

注意，我「死亡」的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」！

親愛的你們，要勇敢，要活出強大的「自我」，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！

千言萬語說不盡，最後，祝福大家健康快樂，活得瀟瀟灑灑！

瓊瑤 寫於淡水雙映樓

2024、12、3

淑玲代發2024.12.04

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