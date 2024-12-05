  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

05/12/2024

hot talk 1點鐘｜美股明年有咩展望同部署？｜呢幾隻美股下年睇好！｜比特幣突破十萬美元 相關股繼續吼？

#hot talk 1點鐘 #姚浩然 #亨達財富管理 #港股 #恒生指數 #英偉達 #NVDA #亞馬遜 #比特幣 #AMZN #MSFT #微軟 #科技七雄 #明年部署 #美團 #RDDT #羅賓漢 #03690 #HOOD #Reddit
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　美股隔晚牛氣衝天，三大指數齊齊創新高，道指更突破45000點關，明年美股續更上一層樓？目標看多少？美股科技股隔晚同樣造好，亞馬遜(AMZN)、微軟(MSFT)及英偉達(NVDA)分別收升1%至逾3%，明年科技七雄仍是倉位必備？另外，候任美國總統特朗普提名看好虛擬貨幣的阿特金斯為證交會主席，比特幣周四(5日)突破10萬美元水平，虛幣相關股繼續看好？高追會否太遲？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/nyhYOczktfQ?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:35開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #姚浩然 #亨達財富管理 #港股 #恒生指數 #英偉達 #NVDA #亞馬遜 #比特幣 #AMZN #MSFT #微軟 #科技七雄 #明年部署 #美團 #RDDT #羅賓漢 #03690 #HOOD #Reddit
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 華僑推3個月快閃達4厘，信銀國際全線升3個月存...

05/12/2024 15:15

貨幣攻略

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

04/12/2024 13:32

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk