瓊瑤輕生離世林青霞遺憾未能見最後一面 林心如痛哭證恩師尚算健康 古巨基懷念溫暖笑容

台灣小說作家瓊瑤於昨日（4日）傳出在家中輕生逝世的驚人消息，享年86歲。她一生推出很多作品，更改篇成為劇集或電影，甚受歡迎，當中《環珠格格》和《情深深雨濛濛》最令香港人難忘。她捧紅過不少藝人，所以她的離世，有很多藝人感心痛不捨。曾合作的林青霞、黃曉明、趙薇、林心如和古巨基等人，都在社交媒體上發帖文悼念。

1973年已經跟瓊瑤合作的林青霞，得知恩師瓊瑤逝世，她極痛心，回應表示：「永遠懷念一位堅強的女性。」她透露數個月前曾經跟瓊瑤通電話，但大家未能約到時間見面，為此感到十分懊惱，她還說：「瓊瑤姐生前，非常贊成安樂死。她是一位堅強的女性。最後，自己把自己安樂了。」

林青霞和瓊瑤年紀相差16年，但感情情同姊妹，1973年林青霞拍攝瓊瑤作品《窗外》正式出道，之後還拍過對方不少作品：《我是一片雲》、《雁兒在林梢》、《一顆紅豆》等，使林青霞建立了一個愛情片巨星的形象。所以去年林青霞獲金馬獎頒發終身成就獎時，林青霞答謝在星途上遇過的貴人，第一位多謝的人便是瓊瑤。

林心如也拍過瓊瑤無數作品，而且曾經是對方製作公司旗下藝人，合作無間。10逾年的相處，獲益良多，她得知瓊瑤離世，由於發生太突然，傷心痛哭，她感激瓊瑤一手造就到自己有今日的成績，是自己一生中的恩人。她還表示以往經常跟瓊瑤的媳婦聯絡，知道恩人平時身體算是健康。拍《環珠格格》使林心如變成中、港、台紅星，她回想當時仍是新人，拍攝前差點被換角，有指電視台嫌棄林心如很醜，自己急得求瓊瑤改變主意，原本只飾演西藏公主賽婭，後來卻變成飾演紫薇，林心如說：「想說如果真的被換掉，那就退出演藝圈。」

同樣憑藉拍攝《還珠格格》讓大家喜愛的趙薇，近年雖然有傳聞她被內地封殺，但仍然罕有出帖文悼念瓊瑤，趙薇寫道，「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」至於同樣拍這劇的蘇友朋，則發帖文得知恩師輕生離世後，感到震驚難以接受事實，「您說過自己像火花，熊熊燃燒著熱情，有朝一日，我也會變成雪花，靜靜落下』 ，現在您『翩然』歸去，留下了永恆的時代珍寶。幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印，謝謝您！願阿姨一路瀟灑翩然！」

香港藝人古巨基，分別拍攝《環珠格格》和《情深深雨濛濛》後，建立了情深漢的形象，在自己的星途上，屢遇問題，他不時會請教瓊瑤的意見。他昨晚工作後知道消息，發帖文悼念，希望對方安心與2019年離世的丈夫平鑫濤會合，「您那些字字句句的著作，是為愛燃燒的烈火，也是陪伴萬人那溫柔的光。那每片飄落的雪花，是我的感激與難過，靜靜地落在那雪中玫瑰的身旁。好好的跟平先生翩然地飛翔星河，我永遠會記得你倆並肩而坐那溫暖的笑容。感激。想念。」

另外，拍攝《還珠格格第三部：天上人間》的黃曉明，發帖文回憶當時拍攝時的時光，「想起當年拍攝《還珠格格3》的那段時光，瓊瑤阿姨一直在給我們鼓勵，一直在引導我們，溫暖我們，告訴我們要活得瀟瀟灑灑，那些美好的畫面仿彿就在昨日。您的作品照亮了幾代人的青春，也教會了我們如何去愛，如何去珍惜，如何去面對生活中的挑戰與困境」，一生銘記對方的恩情，願瓊瑤得以安詳。」瓊瑤的作品除了成為不少人的娛樂之餘，她的智慧亦協助很多藝人成名，難怪有很多人都對她感到不捨。







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