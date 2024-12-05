工展會12.14回歸！11大主題區900攤位︰長者免費入場再享95折優惠，開幕日免費派福袋，教你如何獲取$60現金回贈！

銅鑼灣工展會12.14回歸！第58屆工展會將於12月14日至1月6日舉行，適逢廠商會90周誌慶，推出勁多著數優惠，65歲以上長者免費入場，出示長者咭消費有額外5%優惠，任何人晚上7點後免費入場！ 開幕日當天向首180名入場人士派發「廠商會90周年免費福袋」，開鑼狂賞周低至2.5折。全新「Chill飲Chill食」區，指定時間免費派20杯酒精飲品及免費芝士，食、買、玩著數優惠數之不盡！

今屆以「廠商會輝煌90載‧璀璨耀工展」為主題，場內設置超過900個攤位共11個主題展區，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「社企區」、「推廣區」、「美食廣場」，以及特色主題展區─「Chill飲Chill食」區，區內設置別具特色的酒吧及打卡點，同時匯集各式酒品及佐酒小食，公眾假期及周末還有Busking音樂表演。開幕日當天向首180名入場人士安排免費入場及派發價值港幣500元的「廠商會90周年免費福袋」。

長者消費額外95折優惠

工展會首次推出「銀色消費優惠」，過百家參展商將為持有長者咭的入場人士額外提供至少5%的折扣優惠，搭2 蚊車、免費入場，購物仲有折扣優惠，或者帶埋長輩一齊掃貨有著數！

早鳥購票八折、咩情況免費入場

工展會電子門券於工展會App、八達通App、AlipayHK、支付寶、01空間及KKDay內公開發售。12月13日前於上述平台購買電子門券可享早鳥優惠價每張港幣8元；12月14日起售價每張港幣10元。以下人士可免費入場︰

首2,000名新登記工展會App的會員，免費入場。

身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士，免費入場。

每日晚上7時起，所有人士免費進場（1月6日除外）

首2,000名新登記工展會App的會員，免費入場。

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