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05/12/2024

比特幣破10萬，我至愛的三句傳奇名言

#Bitcoin #中本聰 #加密貨幣 #Bitcoin必學 #HalFinney #理財智慧
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  • 田十十

    田十十

    90後，取得世界頂尖學府的博士學位，現在美國工作。2020年開始研究虛擬貨幣及投資Bitcoin，對虛幣有非常獨到見解。

    Bitcoin必學

　　本周，比特幣達到了歷史性的里程碑：首次突破10萬美元大關。當我們驚嘆於這一成就時，早期比特幣先行者所分享的深邃見解，尤值反思——時至今日，這些觀點仍然跟比特幣尚處萌芽時一樣重要。在眾多富有洞察力的言論中，以下是我最喜歡的三則來自Bitcoin傳奇人物的金句，每一則都提供了理解Bitcoin過去、現在和未來的視角。

 

比特幣首次突破10萬美元大關（Shutterstock）



1. 「我相信20年後，要麼交易量相當龐大，要麼沒有。」—— 中本聰

 

　　中本聰，比特幣的化名創造者，在這個簡單而有力的論述中，捕捉到了比特幣潛在的二元性。比特幣是一種 「贏家通吃 」的技術。它要麼成為全球貨幣標準的主宰，要麼漸顯邊緣。

 

　　這種贏者通吃的動力，乃植根於唯貨幣主義（monetary maximalism）和網絡效應的概念。貨幣傾向於鞏固為單一的主導形式，就像黃金在歷史上超越其他貴金屬一樣。黃金之所以成功，是因為它持久耐用、容易攜帶、可分割且被普遍接受。一旦它累積了足夠的網絡效應，就變得極難撼動。同樣，比特幣的獨特性——絕對稀缺性、去中心化和反審查——使其成為數字時代終極價值儲存的有力競爭者。

 

　　中本聰的這句話提醒我們，比特幣的未來是二元的：它要麼重新定義全球金融，要麼淡出歷史。它存在的時間愈長、獲採用得愈多，前者的場景就愈可信。



2. 「作為一個有趣的思想實驗，假設比特幣取得成功並成為全球使用的主流支付系統。 那麼該貨幣的總價值應該等於世界上所有財富的總價值。我認為目前全球家庭財富總值估計在100萬億到300萬億美元之間。以比特幣總量2000 萬枚計算，每枚比特幣的價值約為1000 萬美元。」——Hal Finney
（來源：https://www.nydig.com/learn/exploring-bitcoin-valuation-methodologies）


Hal Finney （wikipedia）



　　Hal Finney的思想實驗最令人驚訝的地方，並非他關於1000 萬美元的價格預測，而是他的時機。在 Bitcoin問世僅兩天之際，他的先見之明實令人驚嘆。當時，比特幣尚無可交易的價值，但Finney卻預見了一個比特幣吸收全球大量財富的世界。

 

　　比特幣現在的競爭對手是包羅萬有的資本保值工具，包括債券、股票、房地產、藝術品、黃金和收藏品——這些資產代表了900萬億美元的整體潛在市場（TAM）。

 

　　相比之下，比特幣目前的市值為2萬億美元。即使以每枚10萬美元的價格計算，比特幣也僅佔上述TAM 的0.2%。但是，倘若比特幣吸收更多的市場份額，會發生什麼呢？

 

（1）在1% TAM 的情況下，比特幣將代表 9 萬億美元的資產類別，每枚比特幣的價值約為 45萬美元。
（2）在 3% TAM 的情況下，比特幣的價格將攀升至130 萬美元。
（3）在 10% TAM 的情況下，比特幣的價格將超過450 萬美元。

 



（來源: https://x.com/Croesus_BTC/status/1863981057478938785）


　　今天而言，Finney對每枚比特幣 1000 萬美元的計算似乎並不那麼離經叛道。事實上，當價格來到10萬美元時，我們肯定比最初1美元時更接近1000萬美元。當我們把比特幣現時2萬億美元的市值跟TAM相比，我們仍可看到我們仍身處相當早期。

　　比特幣的採用已不再是理論上的，而是一個可量化的現象。機構投資者、主權國家，現在甚至全球財富保值投資組合都在採用比特幣。它的價格軌跡表明，Finney有趣 的思想實驗，有朝一日可能成為現實。

 

3. 「日復一日，比特幣未因法律或技術問題而崩潰，給市場帶來了新的訊息。這增加了比特幣最終成功的機會，也為更高的價格提供了理由。」—— Hal Finney

 

　　Hal Finney的第二段話精辟地概括了比特幣的韌性。比特幣每存活一年——儘管有監管審查、市場波動和技術挑戰——都鞏固了其作為持久可靠的價值儲存的聲譽。

 

　　在其15年的歷史中，比特幣打破了無數的失敗預測，成長為世界上第七大最有價值的資產，超越了沙特阿美石油公司，並緊隨黃金、蘋果和微軟等巨頭之後。其103.42% 的複合年增長率 (CAGR) 史無前例，超越了歷史上所有其他資產類別。它是唯一一種經歷過多次70-80% 跌幅後，又反彈至新高的資產。
（來源:https://curvo.eu/backtest/en/market-index/bitcoin?currency=eur）

 

俄羅斯總統普京（AP）

 

　　就連全球領袖也承認比特幣的彈性。就在本周，俄羅斯總統普京表示： 「誰能阻止比特幣？沒有人。」
（來源：https://x.com/BitcoinMagazine/status/1864311299766714608）

 

　　當懷疑論者將比特幣與荷蘭鬱金香等過去的泡沫相提並論時，其他如Hal Finney、 Lyn Alden都持相反的觀點：

 

　　 「人們何時會停止將3年的泡沫與15年的結構性採用模式相提並論呢？」
（來源：https://x.com/LynAldenContact/status/1862582220529000868）

 

　　Finney的觀點是一個強而有力的提醒：比特幣每忍受一天，其最終成功的機率就日益增加。

 

最後的思考：比特幣的二元未來

 

　　比特幣達到10萬美元不僅僅是一個里程碑，它還證明了比特幣的復原能力、採用和變革的潛力。早期比特幣背後的願景者——中本聰和Hal Finney——給我們留下了深刻的見解，這些見解將繼續引導我們理解比特幣在全球經濟中的角色。

 

　　中本聰對比特幣二元性結果的框定、Hal有關1000萬美元的思想實驗，以及他對比特幣復原力的反思，都由中本聰最後的這句話完美概括：

 

　　「如果足夠多的人持有相同的想法，這將成為一個自我實現的預言。」

 

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