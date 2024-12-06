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06/12/2024

梁朝偉半個月內兩度被嘉許榮升雙博士 將任電影監製因1事拒劉嘉玲參演 洪金寶三代同堂慶祝

#周潤發 #影視娛樂 #劉嘉玲 #陳奕迅 #學歷 #博士 #梁朝偉 #劉德華 #林青霞 #張學友
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Text: wong lin lin rachel

　　影帝梁朝偉又「畢業」了！半個月之後再獲得嘉許，昨日（5日）聯同洪金寶、許鞍華和阮兆輝出席《香港演藝學院榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮2024》，獲頒發榮譽博士。這是梁朝偉半個月內再收到「成績表」，早前，跟輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳等人，接受香港科技大學分別頒發人文學榮譽博士。對演藝事業仍然抱有熱誠的梁朝偉，手頭上至少已有兩個劇本，其中一套電影更兼任監製一職，另一套電影則跟日本導演是枝裕和合作，不過梁朝偉因一個原因，拒絕邀請太太劉嘉玲參演。

 

 

　　梁朝偉跟洪金寶、許鞍華和阮兆輝獲得嘉許，表揚四位在電影及社會的貢獻。入行數十載，拍過電影又得過無數電影獎項兼已是影帝級的梁朝偉，仍然熱愛演戲。太太劉嘉玲曾接受訪問時透露，梁朝偉挑選劇本要求甚高，並非隨便選擇。

 

 

　　現時手頭上，梁朝偉至少有兩部電影劇本，其中一套會跟日本導演是枝裕和合作。是枝裕和拍過無數得獎電影作品，今年3月，曾經憑《怪物》在香港電影大獎中獲頒發「最佳導演獎」。梁朝偉一直十分欣賞是枝裕和，今次二人合作的電影會是一套動作片，梁朝偉透露：「呢套會係動作劇情片，而且會講婦女情，現時研究喺日本或者韓國拍攝。」

 

 

　　選角方面，梁朝偉稱暫時未有人選，要待知道拍攝地點後才會決定，有人提議找劉嘉玲演出，不過他立即拒絕：「佢又唔識講日文、又唔識講韓文。」果然，梁朝偉要求甚高，連影后也拒絕了。至於另一套戲，梁朝偉會演出之外，今次還榮升做監製，負責的部分也較多，現時等候完成劇本，預算會在明年的冬天拍攝。

 

 

　　同場，獲演藝學院嘉許的洪金寶，今年也是豐收一年，早前去到馬來西亞出席第61屆亞太影展，接受大會頒發終身成就獎。近年因患糖尿病，兼且膝蓋曾接受手術，走動已大不如前，但仍然是影壇大哥大，獲人尊重。他昨日在典禮上，兒子洪天明和媳婦周家蔚出席，兩個孫還吻賀爺爺，場面溫馨。

 

 

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