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06/12/2024

不換不換還需換

#政是有心 #楊潤雄 #林世雄 #謝展寰 #郵輪碼頭 #文藝創意產業發展藍圖
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　　一直認為要換人的三個局，拖拖拉拉，都是換了。不過，除了文體旅局楊潤雄和運輸物流局林世雄外，環境局謝展寰還在位，反映了甚麼？

 

　　文體旅局和運輸物流局兩個政策局，皆肩負中央予港之重任，不容有失；相比之下，環境局謝展寰的問題便變成小事，擱下不表了。謝展寰算是執番身彩。

 

文體旅，範疇廣，楊潤雄抓不到重點；搞旅遊盛事，月月放煙花，搞夜繽紛完全是胡亂出招，藥石亂投

 

　　文體旅，範疇廣、事情多，又有全運會，又要推旅遊，楊潤雄一直抓不到重點中央「十四五規劃」支持香港做中外文化藝術交流中心，這些年來特區政府做過甚麼？

 

　　搞旅遊盛事，月月放煙花，搞夜繽紛，搞區區旅遊，完全是胡亂出招，藥石亂投。講的多，做的更多，錢亂花卻毫無效果。

 

　　上月已寫文章，特首施政報告刻意施政報告附件一，用了148個字講文體旅局 3次、點名文體旅局局長1次，就是因為《文藝創意產業發展藍圖》未能完成。

 

　　這是頭等大事，但他竟然幾天後去「視察」體育園，又搞測試場地。他這樣做是表示他有做事，其實這反映他毫無政治智慧，以為做做騷擺相上社交媒體，卻不明白老細的箭已上弦，已經沒有迴旋餘地。

 

　　不過始終要等那一份《文藝創意產業發展藍圖》，結果是強差人意，講了一些大家都知道的事，以及一些所謂藍圖設想，卻沒有路線圖，反映過去年多的諮詢和研究是白費的。

 

　　相信決定換人，就在這一刻。

 

《文藝創意產業發展藍圖》講了一些大家都知道的事，及所謂藍圖設想，卻沒有路線圖（Shutterstock）

 

　　不少人說林世雄民望不低，社會上少批評聲，其實是大家搞不清他的實際責任吧。

 

　　還記得郵輪碼頭有船泊岸，幾千人滯留碼頭，沒有交通接駁嗎？誰之過？這可不是文體旅楊潤雄的事，交通安排是林世雄啊！

 

　　還記得颱風襲港時、除夕跨年煙花倒數後，幾千旅客滯留尖沙咀和關口一帶，搞到怨聲載道嗎？誰之過？這可不是文體旅楊潤雄的事，亦不關保安局過境安排的事，交通安排是林世雄啊！

 

　　運輸物流，不在於香港集裝箱數目多少，即使跌出全球10大，排11位，既是正常，亦是不能逆轉的事實，怎知林世雄羅列數據，力證排名第10。

 

　　試問一句，留在十大又如何？明年保得住嗎？由此反映他謹小慎微的性格，沒有他名字賦予的世紀雄心。

 

　　中央「十四五規劃」也確立香港的國際航運中心定位，綠色物流、數字物流，海運發展、構建大宗商品交易生態圈等，都是運流局之重任。

 

　　航運中心不是鬥做多幾多個貨櫃，英國的貨櫃碼頭從不入流，但英國的船舶租賃、融資買賣、保險再保險業務卻是世界第一。

 

　　林世雄仍在數香港一日做幾多個貨櫃，反映他跟不上形勢。國家現在不管在新船建造和航運實力，都是全球第一，香港大有能力推動成為亞洲、甚至全球南方的航運中心。

 

　　兩個人被免職局長工作上不積極主動，執行力和解說能力欠奉，連基本表達能力亦差。特首李家超不換人，只會拖垮自己。

 

　　幾個月前，換馬傳聞吹上天花板時，特首當時斬釘截鐵，說不會換人。半年不到，始終出手。該出手時就應該出手，怎樣拖也沒有用。

 

　　特首李家超被問到是否還有下一輪換人時，沒有正面回應。

 

　　事實上，現在形勢變化快，特朗普回朝，中美惡鬥已上日程。明年風高浪急，甚至驚濤駭浪，香港的金融中心地位正面臨前所未有的威脅。現時財政黑洞一千億大缺口，甚至有說是二千億，我們的財金系統有否足夠防護措施？

 

　　不換不換還需換，未換未換始終換，誰人說得準？

 

 

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