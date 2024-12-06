艾摩廉藏而不露，曼聯試陣未見底

前一場大勝愛華頓4球，但下一場卻以2球不敵阿仙奴，到底曼聯新帥艾摩廉是還未熟悉球隊？抑或有心隱藏實力？

艾摩廉在上任之前，球迷無一不對其寄予厚望，甚至外國媒體都吹捧他可以帶來全新風格。

艾摩廉在面對阿仙奴之前的三場賽事，合共用過21個不同的球員，沒有一個球員能夠連續三場出賽。但面對阿仙奴這種關鍵大賽，艾摩廉繼續試陣，就顯得不合適了。

但其實每個曼聯的新領隊上任，都會備受期待，而且都會有一個蜜月期，就是上任初期必然可以帶隊踢出好成績。

相反，艾摩廉的帶隊成績暫時來說只是普普通通，4場波，2勝1和1負，而且有趣的是，幾乎4場比賽的陣容都不盡相同，似是在試陣。

與之前的領隊不同的是，艾摩廉似乎是刻意隱藏，或者說是仍未展現真正的實力，為的就是以免給予太多虛假幻想予球迷。

周中擊敗曼聯的阿仙奴，兩個入波都是角球；其實自今年開始，槍手的角球合共貢獻22個入波。原來，阿迪達找來當初在曼城的死球教練，大大提升槍手的角球攻勢。

這或許和他的民族和性格有很大關係。

許多人以為葡萄牙人，不是摩連奴，就是C朗，其實他們兩個是異類，大部分葡萄牙人都不是他們那樣狂妄外露。

葡萄牙作為一個小國，曾經統治大航海時代，其後沒落卻依然能夠周旋在不同的大國之間，證明這個民族的人，都有一種韌性。

摩連奴和C朗比較張狂，但正因為他們來自一個小國，所以要證明自己的存在感；但艾摩廉更像一個地道的葡萄牙人，有實力但並不需要無時無刻展現。

當然他能否在英超生存，在曼聯成功，現在說來，言之尚早。不過他懂得避重就輕、懂得進退，實屬難得。

這幾場比賽，對艾摩廉來說，一來是熟悉球員，二來是熟悉英超。何況季中接手，他既沒有資金也沒有班底，要判斷他是龍是蟲，為時尚早。

曼城終於反彈，大勝森林。很多評論認為曼城已經成功反彈，但哥迪奧拿就相對冷靜，認為只是漫長賽季中的其中一場勝仗，更重要是球員重拾狀態。他又點名稱讚迪布尼非常重要，而格列殊的表現也很出色，希望能延續。

本周焦點

熱刺主場迎戰車路士，兩隊的表現都不算穩定，但車路士似乎已經on the right track 找到winning formula，相信今場無得輸。

車路士近4場3勝1和，包括3球大勝維拉、5:1贏修咸頓，都贏得很有說服力，證明球隊狀態和士氣都不錯。

那邊廂熱刺4球大勝曼城之後，卻又可以被富咸逼和，昨晚還1球敗給般尼矛夫，證明狀態頗爲飄忽。

雖然今場熱刺有主場優勢，但熱刺主場今季發揮並不出色，試過不敵阿仙奴，甚至輸給葉士域治，今場要搶3分有難度，能和波已算不俗。

車路士領隊馬利斯卡上星期才表示車路士未夠班稱霸英超，但周中賽前又指以車路士的球員結構和班底，未來5至10年將會統治英超。到底是他太過自信，還是他過分樂觀？到底美國老闆背後的盤算又是怎樣？