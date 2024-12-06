Intel CEO遭逼宮退休！基辛格的離開，是英特爾的救贖還是喪鐘？接班人能否扭轉頹勢？

昔日半導體霸主英特爾（Intel）早已光輝不再，近期業務更陷入困境，處於存亡危險的生死邊緣。想不到甫踏入12月又有另一震撼消息傳出：執行長派特·基辛格（Pat Gelsinger）即日起宣布退休，並卸下董事會職務。曾希望把Intel重新推上世界頂峰的基辛格，如今壯志未酬，突然掛冠求去，到底背後原因為何？對英特爾來說，此番人事變動究竟是福是禍？

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基辛格遭董事會逼宮提早退休

2024年12月2日，Intel突然宣布，執行長基辛格已於12月1日退休，結束將近4年的領導任期。有內部人士爆料指，基辛格絕非自願退休，而是慘遭董事會逼宮，讓他在「退休」與「被免職」之間作出選擇，故此退休只是迫於無奈之舉。英特爾表示，因尚未找到合適的繼任人，所以先由財務長辛斯納（David Zinsner）、以及產品執行長霍特豪斯（MJ Holthaus）出任臨時聯合執行長。

為甚麼董事會要逼走基辛格呢？回看基辛格於2021年２月接任Intel執行長，立下宏願要帶領Intel重返半導體領先位置，於是推出「IDM 2.0」晶圓代工計劃，斥巨資在美國、德國、法國等地興建新廠房和研發中心，試圖挑戰台積電的晶圓代工龍頭寶座。

代工業務轉型失敗致股價暴跌

可是，由於Intel遲遲無法突破晶片製程技術障礙，致使產能低於預期，影響產品銷情。譬如Intel 4處理器產能有限，就令拖累了「Intel Inside」筆記簿型電腦的銷售；至於製程更先進的Arrow Lake處理器，更要委託台積電代工生產，英特爾只負責晶片封裝而已。

當英特爾連自家處理器都要委外代工的情況下，更遑論可以取得客戶代工訂單，因而白白浪費了興建新廠房的巨額投資，讓代工部門漸漸變成公司的財務負擔。隨著代工業務轉型失敗，晶片製程發展受挫，Intel股價在2024年已下跌逾50%。

為求削減公司開支，基辛格決定全球裁減15%以上員工，並宣布從第4季起暫停派息，結果令外界更看淡英特爾的前景。後來更有消息傳出，手機晶片大廠高通（Qualcomm）已向Intel提出收購方案，震驚整個業界。於是，董事會徹底對基辛格失去耐心與信心，最終要求他主動退休。

基辛格出任Intel執行長，試圖重建Intel半導體王國，更豪言要將高度集中於東亞的晶片製造產業重新帶回美國，可惜最終落得「退休」收場。（圖片來源：Intel官網）

基辛格離任出售Altera無阻力

然而，基辛格的離任反而為Intel帶來了一個新機遇：可以重新考慮過往被基辛格拒絕的潛在交易選項，當中首要考量的是出售可編程晶片業務Altera。2015年，英特爾斥資170億美元（約1,326億港元）買下晶片公司Altera，其晶片在出廠後可以重新編程，以適用於不同用途。

為應對公司財務壓力，基辛格有意將Altera分拆為獨立子公司，並考慮出售部分股份以籌集資金，早前已跟銀湖資本（Silver Lake）、貝恩資本（Bain Capital）等私募基金展開談判。近日有消息傳出，萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）正在考慮對Altera發出全盤收購要約，惟基辛格根本不會接受此提案。

一直以來，基辛格非常看好Altera業務發展，所以只考慮出售Altera部分股權，以保留對Altera的控制權，並希望未來幾年實現IPO上市。但在新執行長的領導下，Altera的去留卻有可能生變。

Intel原本計劃自行製造Arrow Lake處理器，但後來改為外包給台積電代工生產，可說是製程技術發展的一大挫敗。（圖片來源：Intel官網）

新CEO或完全出售Mobileye

另一項可以考慮出售的業務是Mobileye。2017年，英特爾以150億美元（約1,170億港元）併購自動駕駛技術公司Mobileye，後來在2022年再將之分拆上市。2023年，基辛格決定出售Mobileye部分股份，籌資14.8億美元（約115.44億港元），以資助晶圓代工業務發展，惟該公司仍持有88%的Mobileye股權。

在基辛格主政下，英特爾公開表示看好Mobileye前景，無意出售大部分持股。不過當新執行長上任後，面對Intel的龐大虧損額，對於是否要出清所有Mobileye股份，可能會持有截然不同的看法。

晶片製造業務難找到買家接手

至於最該出售、但卻最難找到買家的業務，則是晶片製造。除Intel以外，美國本土最大的晶片製造商是格羅方德（GlobalFoundries），但該公司不僅資金短絀，更欠缺營運如此大規模晶圓廠的經驗。綜觀全世界，唯有台積電擁有最多資金和經驗去營運大型晶片生產線，但其董事長魏哲家早已表明，完全不會考慮收購英特爾製造業務。

早前傳出有意併購Intel的高通，經多番思量後，同樣不敢碰其工廠業務，現階段可能只會考慮收購利潤較高的產品開發部門。事實上，高通主要業務不是製造晶片，而是設計晶片，再外包給台積電代工生產。因此，高通本身對晶圓廠運作可說是一竅不通，加上英特爾代工部門連年虧損，高通著實不太可能對此感興趣。

阿波羅投資談判有望再度展開

Intel還有一個交易選項可以考慮：接受阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的投資。2024年9月，阿波羅向英特爾提出高達50億美元（約390億港元）的股權投資。但在基辛格領導下，Intel未能跟阿波羅達成投資協議。

美國政府以Intel不准剝離代工業務為條件，敲定對英特爾提供79億美元（約616.2億港元）聯邦補助金；一旦該公司分拆代工部門，這筆巨額補助金即會化為烏有。（圖片來源：Intel官網）

創立於1990年的阿波羅一向以危難投資而聞名，為不良資產投資專家。其實，該公司早前已跟英特爾有合作關係：阿波羅於2024年6月以110億美元（約858億港元）收購一家合資企業股權，藉此取得Intel愛爾蘭晶圓廠的股份。因為有著這層合作關係，當英特爾新執行長到任後，雙方就有可能展開新一輪投資談判。

英特爾表示，將會就招募執行長一事成立遴選小組，希望能夠找到合適的繼任者，繼續帶領公司未來平穩發展。正如KeyBanc Capital Markets分析師約翰·溫（John Vinh）所言，雖然Intel現正面對多重難關，但眼前最急需解決的是，找到一位具備適當經驗與背景、有管理大型晶片公司的能力，兼且能夠有效處理眾多不利因素的執行長。究竟誰可擔此大任？絕對叫人拭目以待。