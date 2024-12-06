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06/12/2024

聖誕自助餐2024｜迪士尼樂園酒店聖誕大餐︰邊間酒店奇妙處處通會員72折優惠？迪士尼朋友會面自助餐$558起、魔雪奇緣世界睇飄雪歎大餐！

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Text: Eunice Chow Photo: 香港迪士尼樂園

　　聖誕節打算去迪士尼樂園食聖誕大餐，感受節日氣氛的朋友，必睇以下樂園酒店及園區主題自助餐及美食推介，「奇妙處處通」會員預訂酒店指定餐廳更可享72折優惠，消費滿指定金額更可獲贈葡萄酒一支！樂園內大冒險家餐廳的聖誕自助晚餐，則有迪士尼朋友以節慶造型閃亮現身，而準備去魔雪奇緣世界園區的朋友，可以考慮阿德爾港畔餐廳邊睇飄雪，邊歎滋味聖誕慶典套餐！

聖誕好去處2024︱香港迪士尼A Disney Christmas 11月15日開鑼！《魔雪奇緣》園區首次飄雪 點買門票最著數？過萬元《Frozen》主題套房包啲咩？即睇各大日子票價


香港迪士尼樂園酒店．翠樂庭餐廳

 

　　即日起至2024年12月8日期間，「奇妙處處通」會員更可尊享喜慶自助餐快閃優惠，於於指定網站以優惠價預訂香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳及迪士尼好萊塢酒店藝彩廚的自助餐，飽嚐多款節日美味佳餚。

 

 

迪士尼好萊塢酒店．藝彩廚

 

 

香港迪士尼樂園酒店．華特半自助午餐、半自助晚餐

奇妙處處通會員72折

 

　　香港迪士尼樂園酒店華特半自助午餐／華特半自助晚餐以精選牛扒為主菜，搭配多款當造的時令野菌，最後來一份創新演繹的經典美式甜品作結，細味充滿驚喜的半自助餐盛宴。 「奇妙處處通」會員於即日起至2025年1月2日期間更可享72折優惠，消費滿HK$1000更可獲贈葡萄酒一支（送完即止）。

 

 

迪士尼探索家度假酒店 – 雲龍軒

 

　　喜歡中菜的朋友，可以考慮迪士尼探索家度假酒店 – 雲龍軒，即日至2024年12月31日推出多款聖誕主題中菜，包括歡天喜地（花膠響螺燉木瓜湯）、普世歡騰（魚籽紫蘋烤脆乳豬多士）、雪花紛飛（陳皮菠蘿黑醋骨）、萬紫千紅（冶味炒麻香辣子羊）、華麗聖誕（鮑魚火雞粒炒飯）及溫馨甜蜜（雪燕南瓜鮮奶燉蛋）。

 

 

下一頁：樂園自助晚餐與迪士尼朋友會面

 

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